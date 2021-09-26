YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ek yerleştirme sonuçlarında son gelişmeler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) YKS Ek Yerleştirme işlemleri yakın zaman önce sona erdi. ÖSYM AİS sistemi üzerinden tercihlerini online tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Üniversitelerin ek tercih sonuçları için bekleyiş başladı. Yakın zaman önce kılavuzun yayınlanması ile boş kontenjanlar için ek tercih başvurusu yapan binlerce genç, şimdi ise ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını ne zaman erişime açacağını merak ediyor. İşte, konuya dair merak edilenler...
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Ancak YKS ek tercihleri ile üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021, elektronik kayıtları ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kılavuz bilgileri göz önüne alındığında YKS ek terci sonuçlarının 4 Ekim'e kadar açıklanması gerekecek.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.
Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.