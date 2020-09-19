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Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 22:31 | 

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İkinci tercih sonuçları bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu 17 Eylül'de yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 23 Eylül'e kadar yapacak. ÖSYM AİS sistemi üzerinden tercihlerini online tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversitelerin ek tercih sonuçları için bekleyiş başladı. Yakın zaman önce kılavuzun yayınlanması ile boş kontenjanlar için ek tercih başvurusu yapan binlerce genç, şimdi ise ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını ne zaman erişime açacağını merak ediyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

2TERCİH SÜRECİ DEVAM EDİYOR
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TERCİH SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

4YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ
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YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların  internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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