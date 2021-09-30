YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? YKS 2021 ek tercih sonuçlarında 9 gün detayı
YKS ek tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. YKS ek tercih sürecinin ilki 23 Eylül'de tamamlandı. Tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar 20-23 Eylül tarihleri aralığında işlemlerini gerçekleştirdiler. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim’de açıklanmıştı. Peki, 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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YKS ek tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla adaylara duyurulacak. Ek tercihlerini 20 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirenler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. YKS ek tercih sonuçları geçtiğimiz yıl 2 Ekim’de açıklanmış, işlemler ise 17-23 Eylül aralığında gerçekleştirilmişti. Birinci ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise ikinci ek yerleştirme süreci başlayacak. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, YKS ek tercih sonuçlarının ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim’de açıklanmıştı. Bu yıl YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
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1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.