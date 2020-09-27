YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ek tercih sonuçları bekleniyor!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.