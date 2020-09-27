YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ek tercih sonuçları bekleniyor!
YKS 2020 ek yerleştirmeleri için tercih süreci sona erdi. Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yaptı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından şimdi de sonuçlara yönelik tarih araştırması hız kazandı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihlerinin sona ermesinin ardından sonuçlara yönelik beklenti arttı. Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
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YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
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Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.