YKS ek tercih sonuçları açıklandı – ÖSYM sonuç ekranı ile YKS 2020 ek yerleştirme sonuçları öğreniliyor
2020 YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili beklenen gelişme yaşandı. ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasına göre, YKS ek tercih sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından erişime açıldı. Üniversite adayları ÖSYM AİS ekranları üzerinden tercih sonuçlarını görüntüleyebiliyor. ÖSYM’nin YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihlerde yerleşen adaylar ne zaman üniversite kaydı yaptırabilecek? İşte YKS tercih sonuçları görüntüleme ekranı ve kayıt süreciyle ilgili detaylar...
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YKS ek tercih sonuçları 2 Ekim Cuma günü itibariyle erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de sosyal medyadan yaptığı açıklamayla YKS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ay"17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." dedi.YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇ DUYURUSU
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM’nin YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.