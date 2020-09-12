YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM ikinci yerleştirme için üniversite boş kontenjan bilgisi 2020
YKS ek tercihler için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamalarda. ÖSYM tarafından tamamlanan üniversite yerleştirme sürecinin arından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar şansını ikinci tercihlerde deneyecek. 2020 YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite ek tercih dönemi başlayacak. Adaylar üniversite boş kontenjan bilgisi ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercih ne zaman? İşte, üniversite boş kontenjan bilgisi.
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YKS ek tercih kılavuzu ve üniversite boş kontenjan bilgisi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Üniversite tercihlerine göre açıkta kalan kontenjanlara yerleşecek olan adaylar YKS ek tercih kılavuzuna göre hareket edecek. YKS yerleştirme raporuna göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Ancak YKS 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Üniversitelerde 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabildi. Kayıtların ardından üniversitelerin boş kontenjanları belli olacak.
Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek tercihlerle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN SAYISI 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
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YKS EK YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak. Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.