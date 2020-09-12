YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM ikinci yerleştirme için üniversite boş kontenjan bilgisi 2020

YKS ek tercih kılavuzu ve üniversite boş kontenjan bilgisi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Üniversite tercihlerine göre açıkta kalan kontenjanlara yerleşecek olan adaylar YKS ek tercih kılavuzuna göre hareket edecek. YKS yerleştirme raporuna göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Ancak YKS 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.