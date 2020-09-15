YKS ek tercih ne zaman başlıyor? Dikkatler ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu duyurusunda
YKS ek tercih ekranı için ÖSYM adaylarının meraklı bekleyişi devam ediyor. İlk yerleştirme sürecinden arta kalan bölümler için alınacak olan YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlanacak. Peki, YKS ek yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, YKS ek tercih işlemleri için merak edilen detaylı bilgiler
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Üniversite hayali kuran binlerce adayın merakla araştırdığı YKS ek yerleştirme süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile netlik kazanacak. Üniversite online kayıt sürecinin sona ermesinin ardından okulların boş kontenjanlarını toparlamaya başlayan ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu için detayları yayımlayacak. Peki, YKS ek yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte,o detaylar
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EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversite ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite boş kontenjanları ilan edilecek.
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih dönemini bekliyor. YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.
2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.
2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
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KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR?
Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:
2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.