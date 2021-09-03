YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? Gözler YKS 2021 ek tercih tarihlerinde
YKS ek tercihleri, tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite sınavı tercih sonuçları 31 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Üniversite kayıtları 6 Eylül’de başlayacak ve 10 Eylül’de sona erecek. Elektronik kayıtlar ise 4 Eylül’de başlayacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar
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YKS ek tercih tarihleri ile ilgili açıklamalar araştırılmaya başlandı. YKS ek yerleştirme süreci, tercih sonuçlarının ardından gündeme geldi. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçlarının 26 Ağustos'ta açıklanmasının ardından ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından kılavuzun ne zaman açıklanacağı iele ilgili bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçlarının 26 Ağustos'ta açıklanmasının ardından ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. Bu yıl sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklandı.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.