YKS ek tercih kılavuzu erişime açıldı- YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. YKS 2. Ek tercihleri 14 Ekim tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 18 Ekim’e kadar yapabilecekler. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS ek tercih kılavuzu da erişime açıldı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını 1 Kasım’a kadar yapabilecekler. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS 2. ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. 140 puan alanlar da bu tercih sürecinde işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. YKS 3. Tercih süreci 18 Ekim’de tamamlanacak. Adaylar heyecanla YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladılar. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı.
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YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklandı.
İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.