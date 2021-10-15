YKS ek tercih kılavuzu erişime açıldı- YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklandı.



İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.