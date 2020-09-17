YKS ek tercih işlemi ÖSYM AİS ekranında başladı! İşte YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjan bilgisi 2020

2020 YKS yerleştirme işlemleri sonucunda boşta kalan kontenjanlar için bugün ikinci tercih sürecine yön verecek kılavuz yayımlandı.. 2020 ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanları doğrultusunda tercih yapacak adaylar, tercih sürecinin ne zaman biteceğinin yanı sıra boş kontenjanları ve kılavuzu da sorguluyor. İşte, 2020 ek tercihlerine dair tüm ayrıntılar...



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemleri, yapılan genel yerleştirme sonrası boşta kalan binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM'nin açıkladığı devlet ve vakıf üniversitelerindeki lisans/önlisans programların boş kontenjanları için tercih yapmayı planlayan binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama bugün geldi. ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre 2020 Ek Tercih Kılavuzu erişime açıldı ve ikinci ek tercih süreci başladı. İşte, 2020 YKS ek tercih kılavuzu ve kontenjanları...



