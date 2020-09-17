YKS ek tercih işlemi ÖSYM AİS ekranında başladı! İşte YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjan bilgisi 2020
YKS ek tercih işlemi bugün ÖSYM tarafından başlatıldı. Adayların merakla beklediği 2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı. 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Adaylardan tercihleri alınmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapacak. İşte, 2020 ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan bilgisi...
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2020 YKS yerleştirme işlemleri sonucunda boşta kalan kontenjanlar için bugün ikinci tercih sürecine yön verecek kılavuz yayımlandı.. 2020 ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanları doğrultusunda tercih yapacak adaylar, tercih sürecinin ne zaman biteceğinin yanı sıra boş kontenjanları ve kılavuzu da sorguluyor. İşte, 2020 ek tercihlerine dair tüm ayrıntılar...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemleri, yapılan genel yerleştirme sonrası boşta kalan binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM'nin açıkladığı devlet ve vakıf üniversitelerindeki lisans/önlisans programların boş kontenjanları için tercih yapmayı planlayan binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama bugün geldi. ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre 2020 Ek Tercih Kılavuzu erişime açıldı ve ikinci ek tercih süreci başladı. İşte, 2020 YKS ek tercih kılavuzu ve kontenjanları...
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KILAVUZ YAYIMLANDI
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
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KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.
Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.
Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.
Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.
K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümünde duyuruldu.
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EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR
Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir.
Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
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KAYIT İŞLEMLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.