YKS ek tercih boş kontenjanlar listesi yayımlandı! İşte, ÖSYM AİS ek yerleştirme kılavuzu 2020 ve kontenjan bilgileri
YKS ek tercih kılavuzu 2020 erişime açıldı. YKS ek yerleştirme ile birlikte ek tercih boş kontenjanlar listesi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bu bilgilerin ardından puanları ve sıralamalarına en uygun bölüm tercihi için ek tercih boş kontenjan listesini baz alacak olan öğrenciler, tercih işlemlerini 23 Eylül tarihine kadar tamamlayacak. Bu işlemler yapılırken YKS ek tercih kılavuzu içerisindeki bilgiler baz alınacak. İşte, YKS ek tercih yerleştirme ve kontenjan bilgileri sayfası ve ek tercih ücretinin ne zaman yatırılacağına dair detaylı bilgiler
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YKS ek tercihler 17 Eylül Perşembe günü sat 10.30 itibariyle resmen başladı. YKS ek tercihler ile ikinci tercih aşaması, 17 Eylül tarihinde yayımlanan ek kontenjanlar tablosu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Üniversite kayıtlarından kalan boş kontenjanlar için yapılacak olan yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin açacağı YKS ikinci tercihler ekranından tamamlanacak. Adaylar, YKS ek yerleştirme boş kontenjan ekranı aracılığıyla tercihlerini yaparak ÖSYM'nin yapacağı ikinci yerleştirme sürecini bekleyecek. İşte, ÖSYM'nin YKS ikinci tercih süreci hakkında merak edilen bilgiler ve boş kontenjan bilgileri
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EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Tercih süresi, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretiniyatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programlarıtercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasındagösterebileceklerdir.
İlgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasındagösterebileceklerdir.
Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir TercihListesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercihsırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adıyazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programıgöstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadecebu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralıyerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasındayapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adaylarıninternette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresiiçerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıtişlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır
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Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları,yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularakÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisansprogramlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğukabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adaylarınek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendialanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.
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KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
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KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR?
Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:
2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
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EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’denücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir