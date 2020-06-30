YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı: ÖSYM 2020 YKS eğitim bilgileri nasıl güncellenir?

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 7 Temmuz saat 16.00'da sona ereceğinden, adayların bu tarihler arasında yaptığı son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek.



Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacak. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi olması durumunda ise başvuruda seçtiği bilgi göz önünde bulundurulacak.