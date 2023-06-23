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YKS eğitim bilgileri güncelleme nedir, nasıl yapılır? ÖSYM YKS eğitim bilgileri güncelleme son gün yaklaşıyor!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 13:22

YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı adaylar tarafından ziyaret ediliyor. 17-18 Haziran tarihleri arasından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ardından adaylar son dakika gelişmelerine odaklandı. YKS sınavına 3 milyondan fazla adayın katılım gösterdi. ÖSYM adaylara YKS eğitim bilgileri güncelleme tarihi hakkında yeni bir duyuru yayınladı. Adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek belirli tarihlere kadar onaylamaları gerekiyor. Peki, YKS eğitim bilgileri güncelleme nedir, nasıl yapılır? ÖSYM YKS eğitim bilgileri güncelleme tarihi!

1/4YKS eğitim bilgileri güncelleme nedir, nasıl yapılır ÖSYM YKS eğitim bilgileri güncelleme son gün yaklaşıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS adayları için yeni bir duyuru yayınladı. YKS eğitim bilgileri güncelleme işlemi de bu bağlamda merak edilmeye başlandı. ÖSYM, adayların “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden eğitim bilgilerinin güncellemesini istedi. ÖSYM, 2023-YKS değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığını ifade etti. Peki, YKS eğitim bilgileri güncelleme son gün ne zaman, nasıl yapılır? İşte ÖSYM YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı...

2/4YKS EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN

YKS EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?

2023-YKS’ye başvuran adayların 20 Haziran-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2023 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 20 Haziran-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

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3/4YKS eğitim bilgileri güncelleme nedir, nasıl yapılır ÖSYM YKS eğitim bilgileri güncelleme son gün yaklaşıyor

2023-YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır. OBP’ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

4/4ÖSYM UYARDI

ÖSYM UYARDI!

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 20 Haziran tarihinde YKS adayları için yeni bir duyuru yayınladı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda adayların belirlenen tarihler arasında bilgilerini güncellemeleri istendi.

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