YKS eğitim bilgileri güncelleme nedir, nasıl yapılır? ÖSYM YKS eğitim bilgileri güncelleme son gün yaklaşıyor!

ÖSYM UYARDI!

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 20 Haziran tarihinde YKS adayları için yeni bir duyuru yayınladı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda adayların belirlenen tarihler arasında bilgilerini güncellemeleri istendi.