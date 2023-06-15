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YKS çıkmış sorular 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! ÖSYM AYT YDT TYT çıkmış (örnek) sorular ve cevapları!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Çıkmış Sorular#YKS Örnek Sorular#YKS Son 5 Yılın Soruları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 17:58

YKS örnek soruları milyonlarca adayı yakından ilgilendiriyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. YKS son 5 yılın çıkmış soruları da sınava girecek milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen AYT YDT TYT oturumlarına bu yıl 3 milyondan fazla kişi başvuru yaptı. YKS 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soruları da ÖSYM’nin resmi internet sitesinde adaylar için yayınlandı. Sınav öncesi son kez konuları gözden geçiren ve kendisini denemek isteyen adaylar YKS çıkmış sorular ve cevaplarına bakıyor. İşte 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 AYT YDT TYT çıkmış (örnek) sorular ve cevapları!

1/5YKS çıkmış sorular 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı ÖSYM AYT YDT TYT çıkmış (örnek) sorular ve cevapları

YKS örnek soruları ve cevapları sınava sayılı günler kala adaylar tarafından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS 2023 oturumları 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM YKS son beş yılın çıkmış soruları araştırması da bu sebeple artışa geçti. Bu yıl 3 milyondan fazla aday YKS’de ter dökecek. Özellikle 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek TYT oturumuna tüm adaylar katılım sağlayacak. İşte geçmiş dönemin YKS çıkmış soruları 2022, 2021, 2020, 2019, 2018!

2/5YKS ÇIKMIŞ SORULAR 2022, 2021, 2020, 2019, 2018

YKS ÇIKMIŞ SORULAR 2022, 2021, 2020, 2019, 2018

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenlenecek. Toplam 3 oturumdan oluşan YKS’de TYT 17 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT’de 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından son 5 yılın YKS 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 soruları ve cevapları yayınlandı.

2022 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2021 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2020 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2019 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2018 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

3/5YKS OTURUMLARI

YKS OTURUMLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 527 bin 466 aday başvurdu. 3 oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 288 sınav merkezinde uygulanacak. 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacakTemel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna adayların tamamı girecek. 18 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 573 bin 156 aday başvurdu. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturumolan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise İngilizce’den 316 bin 572, Arapça’dan 13 bin 774, Almanca’dan 4 bin 705, Fransızca’dan 1745 ve Rusça’dan 1218 kişinin sınava girmesi bekleniyor.

 

4/5TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.

5/5YKS çıkmış sorular 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı ÖSYM AYT YDT TYT çıkmış (örnek) sorular ve cevapları

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

17-18 Haziran günleri yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri Sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

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#YKS Çıkmış Sorular#YKS Örnek Sorular#YKS Son 5 Yılın Soruları