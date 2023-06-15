YKS çıkmış sorular 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! ÖSYM AYT YDT TYT çıkmış (örnek) sorular ve cevapları!

YKS OTURUMLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 527 bin 466 aday başvurdu. 3 oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 288 sınav merkezinde uygulanacak. 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacakTemel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna adayların tamamı girecek. 18 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 573 bin 156 aday başvurdu. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturumolan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise İngilizce’den 316 bin 572, Arapça’dan 13 bin 774, Almanca’dan 4 bin 705, Fransızca’dan 1745 ve Rusça’dan 1218 kişinin sınava girmesi bekleniyor.