YKS cevap kağıtları ve aday cevapları yayımlandı: TYT, AYT ve YDT cevap kağıdı ÖSYM görüntüleme ekranı!

YKS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS), Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 2, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 5 birinci çıktı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) hazırlanan 2021-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 592 bin 390 adaydan 2 milyon 416 bin 974'ü sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 416 bin 748'inin sınavı geçerli sayıldı.



AYT'ye başvuran 1 milyon 781 bin 678 adaydan 1 milyon 627 bin 145'i, YDT'ye başvuran 130 bin 491 adaydan da 104 bin 917'si sınava girdi. AYT'ye katılanlardan 1 milyon 627 bin 83, YDT'ye girenlerden ise 104 bin 909'unun sınavı geçerli sayıldı.