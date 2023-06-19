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YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023 - ÖSYM AYT-TYT-YDT cevap kitapçıklarını açıkladı! İşte, 17-18 Haziran YKS cevap anahtarı görüntüleme ekranı

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#YKS Cevap Anahtarı#YKS Soruları Ve Cevapları 2023#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 11:03

ÖSYM tarafından YKS cevap anahtarı dün tamamlanan son oturumun ardından erişime açıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday sınav heyecanı sonrası sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını YKS soruları ve cevaplarıyla öğrenme imkanı buldu. YKS soru ve cevap anahtarı ösym.gov.tr adresinden paylaşıldı. AYT, TYT soruları ve cevapları ile beraber Yabancı dil testinin Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça cevap anahtarı yer alıyor. YKS temel soru kitapçığının en alt kısmında soru sırasına göre A,B,C,D,E şıklarıyla doğru cevaplara yer verilmiştir. Adaylara TYT tesinden Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, AYT testinde ise Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerden sorular yöneltildi. Peki 2023 YKS cevap anahtarı nasıl öğrenilir? İşte, YKS AYT, TYT ve YDT soruları ve cevapları sorgulama ekranı

1/6YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023 - ÖSYM AYT-TYT-YDT cevap kitapçıklarını açıkladı İşte, 17-18 Haziran YKS cevap anahtarı görüntüleme ekranı



YKS cevap anahtarı için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Pazar günü düzenlenen son oturumun ardından YKS soruları ve cevaplarını duyurdu. Öğrenciler Alan Yeterlilik Testinde 160 soru, TYT oturumunda 120 soru ve Yabancı Dil Testi olarak da bilinen YDT ise 80 soruya cevap verdi. Sınav maratonunun sona ermesiyle öğrenciler erkenden puan hesaplaması yapmaya başladı. Puan hesaplaması yapılırken adaylar, akılda kalan cevaplarıyla YKS cevap anahtarını karşılaştırıyor. Net hesaplaması yapan adaylar tahmini sıralamalarını ve puanlarını öğrenmek istiyor. 17-18 Haziran’da yaklaşık 3.5 milyon adayın başvurusuyla gerçekleşen sınavlarda herhangi bir soru iptali olmadı. Yayınlanan takvime göre üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerini sınav sonuç ekranında gören adaylar tercih listeleri hazırlayacak. Peki 2023 YKS cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte, YKS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme yöntemi…

2/6YKS CEVAP ANAHTARI 2023 SORGULAMA EKRANI

YKS CEVAP ANAHTARI 2023 SORGULAMA EKRANI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı. Öğrenciler Alan Yeterlilik Testi, Temel Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testlerine katıldılar. ÖSYM dün gerçekleşen son oturumun hemen ardından YKS soruları ve cevaplarını erişime açtı. Aşağıdaki sorgulama ekranları üzerinden tek tek YKS cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz. Soruların doğru yanıtları, soru sırasına göre en aşağıda bulunan sayfada yer almaktadır. İşte, AYT, TYT ve YDT cevap anahtarları;

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) CEVAP ANAHTARI

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) CEVAP ANAHTARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) İNGİLİZCE CEVAP ANAHTARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) ALMANCA CEVAP ANAHTARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) ARAPÇA CEVAP ANAHTARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) FRANSIZCA CEVAP ANAHTARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) RUSÇA CEVAP ANAHTARI

3/6YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrenciler sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapacak. Henüz ön lisans ve lisans bölümlerinin bu yılki taban puanları belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih takviminin açıklanmasıyla beraber kılavuz yayınlanacak. Kılavuzda bu yılın tavan ve taban puanları ile özel ve genel başvuru şartları yer alacak. Adaylar kontenjanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

4/62023 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI BELLİ OLDU

2023 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI BELLİ OLDU!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 2023 yılında alım yapacak üniversitelere ilişkin kontenjan bilgilerini duyurdu.

Özvar açıklamasında ön lisans bölümleri için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan ayrıldığına dikkat çekti. Özvar açıklamasında “ Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

5/6YKS SINAV SONUÇLARI 20 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

YKS SINAV SONUÇLARI 20 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK!

 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçları görüntüleyebilecek. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

Ayrıca öğrencilere basılı veya mail yoluyla sınav sonuçları bildirilmeyecek. Sınav sonuç ekranında adayların ortaöğretim bitirme puanı (OBP) başarı sıralaması AYT, TYT, YDT sınavlarından verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinden elde edilen sonuçlar okul puanı eklenmiş şekilde sonuç ekranında olacak.

6/6YKS SINAVLARI HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILIR

YKS SINAVLARI HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrenciler hakkında işlem başlatılacaktır. Sınav kurallarına uymadığı bilgi paylaşımı, kopya çektiği ve diğer kriterleri yerine getirmeyen adayların sınavları iptal edilecektir. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre Sınava, atandığı salon/sırada girmemesi, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunması, Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olmaması, Sınav sonunda soru kitapçığını eksik olarak görevlilere teslim etmesi, Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymaması gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

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#YKS Cevap Anahtarı#YKS Soruları Ve Cevapları 2023#ÖSYM