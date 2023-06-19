YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023 - ÖSYM AYT-TYT-YDT cevap kitapçıklarını açıkladı! İşte, 17-18 Haziran YKS cevap anahtarı görüntüleme ekranı





YKS cevap anahtarı için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Pazar günü düzenlenen son oturumun ardından YKS soruları ve cevaplarını duyurdu. Öğrenciler Alan Yeterlilik Testinde 160 soru, TYT oturumunda 120 soru ve Yabancı Dil Testi olarak da bilinen YDT ise 80 soruya cevap verdi. Sınav maratonunun sona ermesiyle öğrenciler erkenden puan hesaplaması yapmaya başladı. Puan hesaplaması yapılırken adaylar, akılda kalan cevaplarıyla YKS cevap anahtarını karşılaştırıyor. Net hesaplaması yapan adaylar tahmini sıralamalarını ve puanlarını öğrenmek istiyor. 17-18 Haziran’da yaklaşık 3.5 milyon adayın başvurusuyla gerçekleşen sınavlarda herhangi bir soru iptali olmadı. Yayınlanan takvime göre üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerini sınav sonuç ekranında gören adaylar tercih listeleri hazırlayacak. Peki 2023 YKS cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte, YKS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme yöntemi…