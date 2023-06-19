YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023 - ÖSYM AYT-TYT-YDT cevap kitapçıklarını açıkladı! İşte, 17-18 Haziran YKS cevap anahtarı görüntüleme ekranı

YKS SINAV SONUÇLARI 20 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK!
17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçları görüntüleyebilecek. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
Ayrıca öğrencilere basılı veya mail yoluyla sınav sonuçları bildirilmeyecek. Sınav sonuç ekranında adayların ortaöğretim bitirme puanı (OBP) başarı sıralaması AYT, TYT, YDT sınavlarından verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinden elde edilen sonuçlar okul puanı eklenmiş şekilde sonuç ekranında olacak.