YKS başvurusu ne zaman yapılacak? YKS 2022 başvuru tarihi için geri sayım

YKS başvuruları için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. Adaylar YKS başvuru kılavuzu ile açıklanacak olan sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. İşte sınav tarihleri ve detaylar