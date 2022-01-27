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YKS başvurusu ne zaman yapılacak? YKS 2022 başvuru tarihi için geri sayım

#YKS#Yks Başvuru#YKS 2022

YKS başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar ÖSYM’nin açıkladığı tarihlerde başvurularını yapacaklar. İşlemler online olarak veya sınav merkezlerinden gerçekleştirilecek. YKS oturumları 2022 yılında haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılacak?

1/3YKS başvurusu ne zaman yapılacak YKS 2022 başvuru tarihi için geri sayım

YKS başvuruları için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. Adaylar YKS başvuru kılavuzu ile açıklanacak olan sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. İşte sınav tarihleri ve detaylar

2/3YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.

3/3SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

YKS oturumları 18 Haziran ve 19 Haziran’da yapıldı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran’da, AYT ve YDT ise 19 Haziran’da yapılacak. Sonuçlar 20 Temmuz’da açıklanacak.

 

 

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#YKS#Yks Başvuru#YKS 2022