YKS başvurusu ne zaman yapılacak? YKS 2022 başvuru tarihi için geri sayım

YKS başvuruları için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. Adaylar YKS başvuru kılavuzu ile açıklanacak olan sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. İşte sınav tarihleri ve detaylar
YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.
YKS oturumları 18 Haziran ve 19 Haziran’da yapıldı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran’da, AYT ve YDT ise 19 Haziran’da yapılacak. Sonuçlar 20 Temmuz’da açıklanacak.