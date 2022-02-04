YKS başvurusu ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru takvimi belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tablo güncellendi İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattıTablo güncellendi! İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattı#Koronavirüs
Galatasaraydan sürpriz hamle Santosla anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...Galatasaray'dan sürpriz hamle! Santos'la anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...#Transfer
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Kritik kanun TBMMde kabul edildiYüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Kritik kanun TBMM'de kabul edildi#TBMM
Rusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzRusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABDden bomba Rusya iddiası Ukraynayı işgal etmek için...ABD'den bomba Rusya iddiası! Ukrayna'yı işgal etmek için...#ABD
Korkunç olay Kullanılmış giysi kutusundan eşya almak isterken feci şekilde can verdiKorkunç olay! Kullanılmış giysi kutusundan eşya almak isterken feci şekilde can verdi#Bursa
DEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştıDEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştı#ABD
Eve giderken neye uğradığını şaşırdı... Bir anda kendini yeraltında bulduEve giderken neye uğradığını şaşırdı... Bir anda kendini yeraltında buldu#Elazığ
Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaretEmine Erdoğan'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret#Emine Erdoğan
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı Sürpriz...Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı! Sürpriz...#Fenerbahçe
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi #Terör
HABERLERGündem Haberleri

YKS başvurusu ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru takvimi belli oldu

#YKS#Ösym#Tyt

YKS 2022 tarihi söz konusu sınava katılacak olan üniversite adaylarının gündeminde yer almaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre TYT-AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlanacak olan 2022 YKS haziranda gerçekleşecek. Her yıl üniversitelere giriş kapsamında organize edilen YKS başvuruları, bu sene de ÖSYM'nin üniversite sınavı kılavuzunu yayınlaması ile beraber başlayacak. Gözler şimdi YKS sınav ve başvurularında. Peki, YKS başvurusu ne zaman? İşte, ÖSYM 2022 YKS TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru takvimi hakkında detaylar.

1/5YKS başvurusu ne zaman ÖSYM 2022 YKS TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru takvimi belli oldu

YKS ne zaman? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversite sınavına katılacak olan adaylar YKS başvuru kılavuzu ile açıklanacak olan sınav ücreti ile beraber YKS başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleştirecekler. ÖSYM'nin yayınladığı 2022 sınav takvimine göre YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

2/5YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.

3/5YKS OTURUMLARI NE ZAMAN

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin  internet adresinden erişilebilir. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

4/5BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

5/5SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#Ösym#Tyt