YKS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2022 TYT-AYT ve YDT tarihleri

"2022 YKS başvurusu ne zaman?" sorusunun yanıtı, güzel bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Bu yıl gerçekleşecek olan YKS sınavlarının başvuruları kısa süre sonra alınmaya başlanacak. İşte, 2022 YKS sınav ve başvuru takvimi...