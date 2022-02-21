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YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2022 üniversite sınavı takviminde bilgiler

#YKS#ÖSYM

YKS başvuru tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre merak ediliyor. ÖSYM, 2022-YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlenirken, YKS başvuruları 11 Şubat'tan itibaren, belirlenen son tarihe kadar gerçekleştirilecek. Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek. Adaylar, Başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki, 2022 YKS başvuruları ne zaman bitecek?

1/4YKS başvuruları ne zaman bitecek İşte 2022 üniversite sınavı takviminde bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru klavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı yapabilirsiniz" dedi. İşte, üniversite giriş sınavında son durum...

2/4BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

11 Şubat’ta başlayan 2022 YKS başvuruları ise 7 Mart tarihinde sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların YKS başvuru ücretini ise en geç 8 Mart tarihine kadar belirtilen bankalara veya internet üzerinden yatırması gerekiyor.

3/4SINAV TARİHLERİ VE SONUÇLARIN BELLİ OLACAĞI TARİH AÇIKLADI

SINAV TARİHLERİ VE SONUÇLARIN BELLİ OLACAĞI TARİH AÇIKLADI

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

4/4BARAJ KALDIRILDI

BARAJ KALDIRILDI

Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde YKS'ye ilişkin alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yayımlandı. ?2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir."

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, "TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" denildi.

 

 

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#YKS#ÖSYM