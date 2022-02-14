YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir? 2022 YKS başvuru kılavuzu

YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. YKS başvuruları 7 Mart tarihine kadar yapılabilecekler. Sınav ise haziran ayında düzenlenecek. 2022-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini online olarak veya kılavuz içerisinde belirtilen bankalar aracılığıyla ödeyebilecekler. Sadece TYT’ye girmek isteyenlerin 115 TL yatırmaları gerekiyor. İşte YKS başvuru ücreti hakkında detaylar
Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL,
TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.
Adayların sınav/başvuru ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.