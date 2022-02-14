YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir? 2022 YKS başvuru kılavuzu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayılarıSon dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları#Koronavirüs
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Üniversite sınavında baraj kalktı YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvardan açıklamaÜniversite sınavında baraj kalktı! YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan açıklama#Prof. Dr. Erol Özvar
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...#KDV İndirimi
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Almanya ve İngiltere devreye girdi: Son 48 saat... Rusya meydan okudu: Umurumuzda değilAlmanya ve İngiltere devreye girdi: Son 48 saat... Rusya meydan okudu: Umurumuzda değil!#RUSYA
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke ettiİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke etti#İngiltere
Dünya günlerdir onu konuşuyordu Rus atlet Valieva için son karar verildiDünya günlerdir onu konuşuyordu! Rus atlet Valieva için son karar verildi#Kamila Valieva
Liste güncellendi... İşte Omicronun yeni semptomuListe güncellendi... İşte Omicron'un yeni semptomu#Omicron
Doğum gününde soğuk halleri dikkat çekti Bir şey olacaksa zaten olurDoğum gününde soğuk halleri dikkat çekti! 'Bir şey olacaksa zaten olur'#Sevcan Orhan
Müptelanım kocacığımMüptelanım kocacığım!#Rasim Öztekin
Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana kral jesti Aylar sonra gol attıUmut Bulut'tan Oğulcan Çağlayan'a 'kral' jesti! Aylar sonra gol attı#Oğulcan Çağlayan
HABERLERGündem Haberleri

YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir? 2022 YKS başvuru kılavuzu

#YKS#Yks Başvuru Ücreti#Yks Başvuru Kılavuzu

YKS başvuru ücreti ve kılavuzu işlemlerini tamamlamak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS başvuruları şubat ayı içerisinde başladı. Adaylar 11 Şubat’ta başlayan başvuru işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. YKS başvuru kılavuzunun yayımlanması ile beraber 2022 yılı üniversite sınavı ücreti de belli oldu. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir?

1/4YKS başvuru ücreti ne kadar YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir 2022 YKS başvuru kılavuzu

YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. YKS başvuruları 7 Mart tarihine kadar yapılabilecekler. Sınav ise haziran ayında düzenlenecek. 2022-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini online olarak veya kılavuz içerisinde belirtilen bankalar aracılığıyla ödeyebilecekler. Sadece TYT’ye girmek isteyenlerin 115 TL yatırmaları gerekiyor. İşte YKS başvuru ücreti hakkında detaylar

2/4YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

3/4YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Adayların sınav/başvuru ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/4YKS başvuru ücreti ne kadar YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir 2022 YKS başvuru kılavuzu

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#Yks Başvuru Ücreti#Yks Başvuru Kılavuzu