YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2022 YKS başvuru ücreti üniversite sınav kılavuzunda AÇIKLANDI

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme ABDden tedirgin eden açıklama: Her an başlayabilirRusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD'den tedirgin eden açıklama: Her an başlayabilir#Rusya
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş olduSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş oldu#Nureddin Nebati
Üniversiteye giriş sınavında yeni dönem YÖK duyurdu: Baraj kalktıÜniversiteye giriş sınavında yeni dönem! YÖK duyurdu: Baraj kalktı#YÖK
Sedef Kabaş için istenen ceza belli olduSedef Kabaş için istenen ceza belli oldu#Sedef Kabaş
Tablo güncellendi Bakan Kocadan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyinTablo güncellendi! Bakan Koca'dan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyin#Fahrettin Koca
Galatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktumGalatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı! "Uyumaktan çok korktum"#Omar Elabdellaoui
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkBakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Film senaryosu gibi...Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi! Film senaryosu gibi...#MİT
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tuvalet iddiası ABDyi karıştırdı Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...Tuvalet iddiası ABD'yi karıştırdı! Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...#Trump
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
HABERLERGündem Haberleri

YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2022 YKS başvuru ücreti üniversite sınav kılavuzunda AÇIKLANDI

#YKS#YKS Başvuru Ücreti#YKS Başvuru Ücretini Yatırılacağı Bankalar

YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu ile beraber belli oldu. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2022 YKS başvuruları 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapacak adaylar YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücretini yatıracaklar. Kılavuzda yer alan bankalar üzerinden yatırılacak ücretle başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranından tamamlanacak. Adayların başvurularının geçerli olması için YKS başvuru kılavuzunda yer alan detayları incelemesi gerekiyor. Peki, bu yıl YKS başvuru ücreti ne kadar?

1/4YKS başvuru ücreti ne kadar YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak 2022 YKS başvuru ücreti üniversite sınav kılavuzunda AÇIKLANDI

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvurular geçerli olmayacak.

2/4YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından YKS sınavı kılavuzu yayınlandı. 2022 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücreti TYT/AYT/YDT her biri için 115,00 TL oldu. Ücret ödeme için son gün, 8 Mart 2022 olacak.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerindeTürkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır.

Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

3/4YKS başvuru ücreti ne kadar YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak 2022 YKS başvuru ücreti üniversite sınav kılavuzunda AÇIKLANDI

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvurularıtamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

4/4YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisinedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığıVakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#YKS Başvuru Ücreti#YKS Başvuru Ücretini Yatırılacağı Bankalar