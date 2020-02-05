YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2020 başvuru ücreti kaç lira?

Üniversite hayali kuran binlerce kişinin merakla araştırdığı YKS başvurusu için müracaat sürecine girildi. İlk kez YKS başvurusu yapacak olan öğrencilerin ÖSYM başvuru merkezleri, daha önce başvuruda bulunmuş olan ve fotoğrafı en az 50 ay içerisinde sisteme eklenmiş olan öğrencilerin ise ÖSYM internet sitesinden gerçekleştireceği başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Peki, ÖSYM YKS başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



YKS başvurusu için beklenen güne girildi. Binlerce öğrencinin üniversiteli olma hayalinde önemli bir basamak olan YKS başvurusu, 6 Şubat Perşembe günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla gerçekleşecek olan YKS başvurusu için kılavuz bilgilerini de yayımlayan ÖSYM, AYT, TYT ve YDT başvurusu için detayları öğrencilerle paylaştı



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



YKS başvuru ücreti ve başvuru formu işlemleri tamamlanacak olan üniversite sınavı başvurusu, 2020 yılında üniversiteli olma hayalini kuran pek çok öğrenci için önem arz edecek.



YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.



Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.