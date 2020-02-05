YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2020 başvuru ücreti kaç lira?
YKS başvurusu için ücret bilgileri, sınav kılavuzunun yayımlanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AYT-TYT-YDT sınavları, milyonlarca kişi için kritik bir önem arz edecek. Peki, YKS başvuru ücreti 2020 yılında ne kadar oldu? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin ter dökeceği YKS sınav tarihleri ve başvuru kılavuzu hakkında detaylı bilgiler
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Üniversite hayali kuran binlerce kişinin merakla araştırdığı YKS başvurusu için müracaat sürecine girildi. İlk kez YKS başvurusu yapacak olan öğrencilerin ÖSYM başvuru merkezleri, daha önce başvuruda bulunmuş olan ve fotoğrafı en az 50 ay içerisinde sisteme eklenmiş olan öğrencilerin ise ÖSYM internet sitesinden gerçekleştireceği başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Peki, ÖSYM YKS başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS başvurusu için beklenen güne girildi. Binlerce öğrencinin üniversiteli olma hayalinde önemli bir basamak olan YKS başvurusu, 6 Şubat Perşembe günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla gerçekleşecek olan YKS başvurusu için kılavuz bilgilerini de yayımlayan ÖSYM, AYT, TYT ve YDT başvurusu için detayları öğrencilerle paylaştı
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS başvuru ücreti ve başvuru formu işlemleri tamamlanacak olan üniversite sınavı başvurusu, 2020 yılında üniversiteli olma hayalini kuran pek çok öğrenci için önem arz edecek.
YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.
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YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.
2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içindegerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.
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YKS'YE İLK KEZ BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinde eğitim bilgisini ilk kez ÖSYM sistemine ekletmek veya var olan eğitim bilgisinde değişiklik yaptırmak isteyen adayların, diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
MEB E-Okul’da kayıtlı ortaöğretim eğitim bilgileri, başvuru ekranında yer alacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylarise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemi dışında kalan okullarda öğrenim gören/mezun olan adaylar ile bu adaylardan varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
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YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS başvuru tarihleri 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında olacak. Üniversite adayları 4 Mart tarihine kadar sınav başvuru ücretini ödeyebilecek.
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YKS KAPSAMINDA AYT VE TYT SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS içerisinde bölümlenen AYT ve TYT sınavları bu yıl da birer gün arayla yapılacak. İlk oturum olan ve tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT sınavı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve toplam 135 dakika sürecek.
AYT sınavının tarihi ise 21 Haziran Pazar olacak. Bu sınav ise 180 dakika sürecek.
Yabancı dil alanında sınava girecek olan öğrenciler için ise YDT sınavı 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakikada tamamlanacak.
GEÇTİĞİMİZ YIL ALDIĞI PUANI DEĞERLENDİRMEK İSTEYENLER NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEK?
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.
2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL olacak.
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KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.