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YKS başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru tarihi ve ücreti

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YKS başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. YKS başvuru tarihleri 11 Şubat’ta başladı. Üniversite sınavına girmek isteyenler işlemlerini ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihe kadar yapabilecekler. YKS başvuru ücreti sadece oturum başına 115 TL olarak açıklandı. Peki, YKS başvuru tarihi ne zaman bitiyor?

1/3YKS başvuru tarihi ne zaman bitiyor ÖSYM YKS 2022 başvuru tarihi ve ücreti

YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemler başladı. YKS üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklar. İşte YKS son başvuru tarihi

2/3YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR

YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS başvuruları, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

3/3YKS başvuru tarihi ne zaman bitiyor ÖSYM YKS 2022 başvuru tarihi ve ücreti

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) güncel olmayan fotoğraflarını “Fotoğraf Bilgilerim” bölümündeki “T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan” butonundan güncelleyebileceklerdir. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.

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