YKS başvuru son tarihi ve para yatırma işlemi! YKS 2020 başvurusu nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 6 Şubat tarihinde başlayan müracaatlar, 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da başvuru merkezleri aracılığıyla YKS 2020 başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. YKS başvurusu esnasında para yatırma işlemi kritik bir önem taşıyacak. Üniversite adayı başvuru işlemini sorunsuz gerçekleştirse bile para yatırma işlemini gerçekleştirmediği takdirde başvurusu kabul edilmeyecek. İşte, YKS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar ve başvuru süreci hakkında merak edilen bazı bilgiler
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YKS başvurusu için ÖSYM'nin belirlediği süreç devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sınava giren ve belirli bir seviyede puan elde eden adayların da bu yıl puanlarını kullanabilmek için YKS 2020 başvuru ücretini yatırmaları gerekecek. YKS'ye ilk kez girecek olan adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM başvuru merkezleri, daha önce başvuruda bulunan kişiler ise ÖSYM'nin AİS ekranına giriş yaparak tamamlayabilecek. Peki, YKS başvurusu için süreç nasıl işleyecek? İşte, YKS 2020 başvuru ekranı ve detaylı bilgilerYKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Öğrencilerin ilgiyle beklediği YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin gerçekleştirdiği duyuru ile resmen başladı. Üniversite sınavı olarak da nitelendirilen TYT AYT ve YDT oturumlarından oluşan 2020 YKS başvurusu, 3 Mart tarihine kadar alınmaya devam edilecek. YKS başvurusu yapan öğrenciler, her oturum için 70 TL ücret yatıracak. AYT ve TYT oturumlarına girecek olan öğrencilerin yatıracağı toplam tutar 140 TL olacak.
YKS 2020 başvurusu, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.
BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/).Detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..
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YKS'YE İLK KEZ BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinde eğitim bilgisini ilk kez ÖSYM sistemine ekletmek veya var olan eğitim bilgisinde değişiklik yaptırmak isteyen adayların, diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
MEB E-Okul’da kayıtlı ortaöğretim eğitim bilgileri, başvuru ekranında yer alacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylarise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemi dışında kalan okullarda öğrenim gören/mezun olan adaylar ile bu adaylardan varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
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YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.
2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içindegerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.
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YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS başvuru tarihleri 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında olacak. Üniversite adayları 4 Mart tarihine kadar sınav başvuru ücretini ödeyebilecek.
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YKS KAPSAMINDA AYT VE TYT SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS içerisinde bölümlenen AYT ve TYT sınavları bu yıl da birer gün arayla yapılacak. İlk oturum olan ve tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT sınavı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve toplam 135 dakika sürecek.
AYT sınavının tarihi ise 21 Haziran Pazar olacak. Bu sınav ise 180 dakika sürecek.
Yabancı dil alanında sınava girecek olan öğrenciler için ise YDT sınavı 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakikada tamamlanacak.
GEÇTİĞİMİZ YIL ALDIĞI PUANI DEĞERLENDİRMEK İSTEYENLER NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEK?
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.
2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL olacak.
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KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
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YKS BAŞVURU EKRANI
Eğer daha önce sınav girmiş ve ÖSYM AİS ekranında kaydınız yer alıyor ise aşağıdaki linke tıklayarak AİS ekranından giriş yapabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.