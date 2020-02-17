YKS başvuru son tarih bilgisi! 2020 YKS ne zaman yapılacak?
Tam adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS için son başvuru ve sınav tarihi merakla araştırılıyor. Üniversite eğitimi almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı YKS son başvuru tarihi, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, 2020 YKS son başvuru tarihi ve sınav süreci hakkında bazı bilgiler
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YKS başvuru son tarihi için geri sayım başladı. Üniversiteli olmak isteyen yüz binlerce kişinin başvuru işlemini gerçekleştirdiği YKS başvurusu, ÖSYM AİS girişi olan vatandaşlar tarafından internet üzerinden de tamamlanabilecek. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN OLACAK?
YKS için son başvuru tarihi, 3 Mart olacak. YKS başvurusu yapan öğrenciler, her oturum için 70 TL ücret yatıracak. AYT ve TYT oturumlarına girecek olan öğrencilerin yatıracağı toplam tutar 140 TL olacak.
Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, tarih bilgileri...
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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS içerisinde bölümlenen AYT ve TYT sınavları bu yıl da birer gün arayla yapılacak. İlk oturum olan ve tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT sınavı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve toplam 135 dakika sürecek.
AYT sınavının tarihi ise 21 Haziran Pazar olacak. Bu sınav ise 180 dakika sürecek.
Yabancı dil alanında sınava girecek olan öğrenciler için ise YDT sınavı 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakikada tamamlanacak.
GEÇTİĞİMİZ YIL ALDIĞI PUANI DEĞERLENDİRMEK İSTEYENLER NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEK?
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.
2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL olacak.
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KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.