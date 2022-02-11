ÖSYM takvimiyle duyurulmuştu: YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti ve başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar da açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti.