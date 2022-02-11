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ÖSYM takvimiyle duyurulmuştu: YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvuru ücreti ne kadar?

#YKS#YKS Başvuru Ücreti#YKS Başvuru Ücretini Yatırılacağı Bankalar

2022 YKS başvuruları 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuru döneminde en çok merak edilen konulardan biri de YKS başvuru ücreti ve kılavuzu oldu. Adayların başvurularının geçerli olması için YKS başvuru kılavuzunda yer alan detayları incelemesi gerekiyor. Peki, YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvuru ücreti ne kadar?

1/4ÖSYM takvimiyle duyurulmuştu: YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı YKS başvuru ücreti ne kadar

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvurular geçerli olmayacak.

2/4YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti ve başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar da açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti.

3/4ÖSYM takvimiyle duyurulmuştu: YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı YKS başvuru ücreti ne kadar

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvurularıtamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

4/4YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.

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