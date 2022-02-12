YKS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı: YKS sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika açıklama

YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından YKS sınavı kılavuzu yayınlandı. 2022 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücreti TYT/AYT/YDT her biri için 115,00 TL oldu. Ücret ödeme için son gün, 8 Mart 2022 olacak.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2022-YKS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde 2021-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2022 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2022-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır.