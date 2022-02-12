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YKS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı: YKS sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika açıklama

#YKS#Ösym#Halis Aygün

YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu ile ÖSYM başvuru ekranı da aktifleştirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Temel Yeterlilik Testinin (TYT), Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT), Yabancı Dil Testinin de (YDT) oturumlarının yapılacağı saat ve tarih detaylarını duyurdu. Öte yandan, 2022 YKS başvuru kılavuzunda adayların ödeyeceği sınav ücretlerine yer verildi. Üniversite sınavı başvuruları osym.gov.tr'nin AİS ekranından gerçekleşecek. Peki, YKS sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, YKS başvuruları hakkında detaylar.

1/6YKS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı: YKS sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ÖSYM Başkanı Halis Aygünden son dakika açıklama

YKS başvuru ekranı, ÖSYM'nin açıklaması ile erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi. Aygün, açıklamasında "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadesini kullandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak olan YKS başvuruları için adaylar T.C kimlik numaralarını kullanacaklar.

2/6YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli adaylarımız, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Sınav saatlerine de yer veren Aygün, şunları ifade etti;

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS)
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran, (165 Dakika)
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran, (180 Dakika)
Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran, (120 Dakika)
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

2022-YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/6YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından YKS sınavı kılavuzu yayınlandı. 2022 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücreti TYT/AYT/YDT her biri için 115,00 TL oldu. Ücret ödeme için son gün, 8 Mart 2022 olacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2022-YKS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde 2021-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2022 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2022-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır.

4/6BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5/6YKS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı: YKS sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ÖSYM Başkanı Halis Aygünden son dakika açıklama

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2022-YKS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde 2021-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2022 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2022-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır.

6/6YKS SINAV TARİHLERİ VE SÜRELERİ

YKS SINAV TARİHLERİ VE SÜRELERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 11 Şubat-7 Mart 2022 (Ücret ödeme için son gün, 8 Mart 2022)

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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#YKS#Ösym#Halis Aygün