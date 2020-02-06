YKS başvuru nasıl yapılır? YKS 2020 başvuru ücreti ne kadar ödenecek?

Öğrencilerin ilgiyle beklediği YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin gerçekleştirdiği duyuru ile resmen başladı. Üniversite sınavı olarak da nitelendirilen TYT AYT ve YDT oturumlarından oluşan 2020 YKS başvurusu, 3 Mart tarihine kadar alınmaya devam edilecek. YKS başvurusu yapan öğrenciler, her oturum için 70 TL ücret yatıracak. AYT ve TYT oturumlarına girecek olan öğrencilerin yatıracağı toplam tutar 140 TL olacak.



YKS başvurusu ÖSYM'nin duyurusu ile resmen başladı. Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayali ile gerçekleştireceği YKS başvurusu, ilk kez başvuru yapacak olan öğrenciler için ÖSYM başvuru merkezleri, daha önce sınava katılım gösteren öğrenciler içinse ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla internet üzerinden yapılabilecek.



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



YKS 2020 başvurusu, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.



Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.



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