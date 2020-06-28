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Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 07:57,

AYT, YDT sınavı saati kaçta? YKS (AYT, YDT) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

AYT ve YDT sınav saati araştırılan konular arasında bulunuyor. YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Üniversite sınavının dün ilk oturumu gerçekleştirildi. TYT’nin ardından sıra AYT ve YDT’ye geldi. 28 Haziran’da önce Alan Yeterlilik Testleri uygulanacak. Öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi yapılacak. İşte AYT, YDT sınav saati ile ilgili bilgiler…

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AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. YKS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. 27 Haziran’da sınavın ilk oturumu olan TYT düzenlendi. Şimdi sıra AYT ve YDT’ye geldi. Adaylar 28 Haziran Pazar günü üniversite sınavının son oturumuna girecekler. AYT, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Peki bugün tüm sınavlar ne zaman bitecek? İşte detaylar…

2BUGÜN SINAV SAAT KAÇTA
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BUGÜN SINAV SAAT KAÇTA?

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

3AYT VE YDT NEDİR
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AYT VE YDT NEDİR?

AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleri’dir.AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testi’dir.YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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