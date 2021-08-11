YKS baraj puanı düştü mü? TYT ve YDT baraj puanı kaç oldu? İşte 2021 YKS baraj puanları
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesi için harekete geçmişti. YKS barajının düşüp düşmeyeceği sorularıyla ilgili müjdeli haber geldi. Zorlu geçen sınavın ardından çok sayıda aday baraja takılmış, bu durum barajın düşürülmesi beklentilerine neden olmuştu. Geçen hafta baraj puanı konusunda ilgili kurumlar tarafından çalışma yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "YKS (AYT, TYT, YDT) baraj puanı düşecek mi?" sorusuna son noktayı koydu. Peki, baraj puanları kaç oldu? İşte 2021 YKS baraj puanları
YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kurul, 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi(TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını tamamlamış, söz konusu çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Mevcut hesaplamada baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyordu.
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