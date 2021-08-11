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Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 - 08:26 | 

YKS baraj puanı düştü mü? TYT ve YDT baraj puanı kaç oldu? İşte 2021 YKS baraj puanları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesi için harekete geçmişti. YKS barajının düşüp düşmeyeceği sorularıyla ilgili müjdeli haber geldi. Zorlu geçen sınavın ardından çok sayıda aday baraja takılmış, bu durum barajın düşürülmesi beklentilerine neden olmuştu. Geçen hafta baraj puanı konusunda ilgili kurumlar tarafından çalışma yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "YKS (AYT, TYT, YDT) baraj puanı düşecek mi?" sorusuna son noktayı koydu. Peki, baraj puanları kaç oldu? İşte 2021 YKS baraj puanları

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YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kurul, 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi(TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını tamamlamış, söz konusu çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Mevcut hesaplamada baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce adayın beklediği baraj haberini sosyal medya hesabından verdi. Alınan karar doğrultusunda YKS baraj puanları aşağı çekilerek düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, YKS yerleştirme ve baraj puanlarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Gençlere bir müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

4YKSYE KATILAN KİŞİ SAYISI

YKS'YE KATILAN KİŞİ SAYISI

26-27 Haziran’da 3 oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldıSIFIR ÇEKTİLER

517 bin 113 öğrenci sıfır çekti

17 bin 113 öğrenci sıfır çekti

Sınava girip testi çözdüğü halde puan almayan adayların sayısı da yüksek. TYT’de 23 bin 682 kişi hiç puan alamadı. AYT’de ise Sayısal puan türünde 716 bin 638, Sözel’de 688 bin 854, Eşit Ağırlık puan türünde 403 bin 940, YDT’de ise 17 bin 113 öğrenci sıfır çekti.

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