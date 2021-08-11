YKS baraj puanı düştü mü? TYT ve YDT baraj puanı kaç oldu? İşte 2021 YKS baraj puanları

Gençlere bir müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."