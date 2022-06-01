YKS 2022: Sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı! AİS YKS giriş yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'daki 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan duyuruya göre; 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2022 YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
TEMEL YETERLİLİK TESTİ NEDİR?
Kısaca TYT, üniversitede okumak isteyen herkesin girmesi gereken bir sınavdır. Bu oturumda yeterli puanı alan kişiler ikinci ve üçüncü oturuma da katılabilirler. Yeni düzenleme ile birlikte TYT taban puanları 170'dir. 170 puanın altında kalan öğrenciler testi geçemez ve üniversite tercihi yapamazlar.
Oldukça kolay olan bu sınav sizin temel yeterliliğinizi ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Sadece barajı geçmek değil, ne kadar yüksek puan alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca bu sınavı geçenler aldıkları puanlara göre, 2 yıllık üniversiteleri tercihlerine yazabilirler.
ÖSYM resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda adayların 2022-YKS 1’inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2’inci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını belirtti. Ayrıca 2022-YKS 3’üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adayların saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarına dair uyarıda bulundu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle: “Değerli YKS adaylarımız, 2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”