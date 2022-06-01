YKS 2022: Sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı! AİS YKS giriş yerleri sorgulama ekranı

Öte yandan duyuruya göre; 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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TEMEL YETERLİLİK TESTİ NEDİR?

Kısaca TYT, üniversitede okumak isteyen herkesin girmesi gereken bir sınavdır. Bu oturumda yeterli puanı alan kişiler ikinci ve üçüncü oturuma da katılabilirler. Yeni düzenleme ile birlikte TYT taban puanları 170'dir. 170 puanın altında kalan öğrenciler testi geçemez ve üniversite tercihi yapamazlar.

Oldukça kolay olan bu sınav sizin temel yeterliliğinizi ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Sadece barajı geçmek değil, ne kadar yüksek puan alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca bu sınavı geçenler aldıkları puanlara göre, 2 yıllık üniversiteleri tercihlerine yazabilirler.