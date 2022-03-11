YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS (üniversite sınavı) tarihi

YKS her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. YKS’ye girmek isteyenlerin başvurularını tamamlamaları, sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunlu. ÖSYM sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT haziran ayında yapılacak.