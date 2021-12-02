YKS 2022 başvuru tarihi belli oldu mu? İşte TYT-AYT ve YDT oturumlarından son bilgiler
Üniversiteye yerleştirmede kullanılan YKS'nin 2021 oturumları için geri sayım başladı. Henüz başvuru ve sınav takvimi netleşmeyen sınav için araştırmalarına hız veren adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2022 YKS ne zaman yapılacak?
2022 YKS başvuru ve sınav tarihleri son günlerin aranan konusu olarak dikkat çekiyor. ÖSYM tarafından organize edilen ve toplamda üç oturum olarak uygulanacak YKS'nin 2022 sınav tarihleri, bu yıl 12. sınıfta yer alan öğrenciler ve mezuna kalan adaylarca merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, TYT-AYT ve YDT oturumundan son bilgiler...
2022 YKS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2021 yılında YKS 26-27 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2022 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
Bu bilgiler ışığında 2022 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.