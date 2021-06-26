YKS 2021 (TYT) soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YKS (TYT) sınavı soru yorumları nasıl? Vazo sorusu gündem oldu..
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı..ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır." dedi. TYT oturumunun bitmesinin ardından sınava giren üniversite adayları TYT soru yorumlarını merak ediyorlar. Sınav nasıl geçti, sosyal medyada öğrenciler sınavı nasıl yorumladı.. İşte detaylar..
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2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.
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YKS (TYT) SORU YORUMLARI
YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30’da sona erdi.
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YKS, TYT SORU YORUMLARI
Aslıhan Arslan: Türkçe soruları çoğunlukla paragraftı, dilbilgisi ağırlıklı sorarlarsa yapamam diye korkmuştum ama bana göre kolaydı. Matematik'te çok fazla problem vardı. Din Kültürü sorularını Felsefe'den ayırt edemedim, yorum gücü istiyordu. Bence kitap okumayı seven öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.
Elvan Doğan: Sınav güzel geçti. Bence her sorunun iki cevabı vardı. Hepsi birbirine çok yakındı o anlamda biraz zorlandım. Türkçe iyi geçti beklediğimden kolay geldi sorular. Sayısal sorular biraz karışıktı ama Fen daha iyiydi. Yarını bekleyeceğiz.
Taner Büyüközer: Sınav fena geçmedi ama sorular zordu. Yaptık bir şeyler. Türkçe de paragraf soruları uzundu. Okumak zaman aldı. Zaten en sona bırakmışım. Fen ve matematik iyi geçti.
Yasin Güler: Sorula kolaydı. Çalışında yapabiliyorsunuz. Sorular bana uzun geldi. Okuyana kadar zaman kaybettim. Pek mutlu olduğum söylenemez.
serkan emlik
Türkçede fazla dil bilgisi yoktu. Beklediğimiz şekilde okuduğunu anlama ve yorumlama soruları ile Tyt Türkçe geçmiş yıllara göre bir tık daha kolaydı diyebiliriz. Şimdi güzelce dinlenip ayt için bekleme zamanı
"Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"
Sosyal medya hesaplarından soruları yorumlayan öğrenciler 'vazo' sorusunu yoğunlukla gündemde tuttular.. 'vazo, yaş ve Faruk' araması internette YKS ile ilgili aranan konuların başında geldi.
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TYT’de Türkçe testinde adaylar 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru çözecek.
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YKS (TYT, AYT, YDT) SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS'nin ilk oturumu TYT bugün 12.30'ta sona erdi. YKS sınavı son oturum olan YDT sınavı ile tamamlanacak. YDT sınavı 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başlayacak ve saat 17.45'te sınav sona erecek. YKS'de tüm oturumların sona ermesinin ardından ÖSYM'den yapılacak resmi açıklama ile soru ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor.