YKS 2021 (TYT) soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YKS (TYT) sınavı soru yorumları nasıl? Vazo sorusu gündem oldu..

YKS, TYT SORU YORUMLARI Aslıhan Arslan: Türkçe soruları çoğunlukla paragraftı, dilbilgisi ağırlıklı sorarlarsa yapamam diye korkmuştum ama bana göre kolaydı. Matematik'te çok fazla problem vardı. Din Kültürü sorularını Felsefe'den ayırt edemedim, yorum gücü istiyordu. Bence kitap okumayı seven öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.



Elvan Doğan: Sınav güzel geçti. Bence her sorunun iki cevabı vardı. Hepsi birbirine çok yakındı o anlamda biraz zorlandım. Türkçe iyi geçti beklediğimden kolay geldi sorular. Sayısal sorular biraz karışıktı ama Fen daha iyiydi. Yarını bekleyeceğiz.



Taner Büyüközer: Sınav fena geçmedi ama sorular zordu. Yaptık bir şeyler. Türkçe de paragraf soruları uzundu. Okumak zaman aldı. Zaten en sona bırakmışım. Fen ve matematik iyi geçti.



Yasin Güler: Sorula kolaydı. Çalışında yapabiliyorsunuz. Sorular bana uzun geldi. Okuyana kadar zaman kaybettim. Pek mutlu olduğum söylenemez.



serkan emlik



Türkçede fazla dil bilgisi yoktu. Beklediğimiz şekilde okuduğunu anlama ve yorumlama soruları ile Tyt Türkçe geçmiş yıllara göre bir tık daha kolaydı diyebiliriz. Şimdi güzelce dinlenip ayt için bekleme zamanı







































"Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"



Sosyal medya hesaplarından soruları yorumlayan öğrenciler 'vazo' sorusunu yoğunlukla gündemde tuttular.. 'vazo, yaş ve Faruk' araması internette YKS ile ilgili aranan konuların başında geldi.