YKS 2021 (TYT) soru yorumları.. TYT sınavı nasıl geçti?.. Sorular zor muydu, öğrenciler böyle yorumladı..
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.. TYT oturumunun bitmesinin ardından sınava giren üniversite adayları TYT soru yorumlarını merak ediyorlar. Sınav nasıl geçti, sosyal medyada öğrenciler sınavı nasıl yorumladı.. İşte detaylar..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.
2
YKS (TYT) SORU YORUMLARI
YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30’da sona erecek. Sınavın hemen ardından soru yorumları haberimizde olacak..
3
TYT’de Türkçe testinde adaylar 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru çözecek.