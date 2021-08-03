Gündem Haber Giriş: 03 Ağustos 2021 - 21:17 | 03 Ağustos 2021 - 21:17

YKS 2021 tercih tarihleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama! Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle YKS 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını bildirdi. Milyonlarca öğrencinin üniversiteye giriş kapsamında gerçekleştireceği YKS tercihleri 5-13 Ağustos olarak açıklanmıştı. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, 2021 YKS tercih tarihleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamanın detayları.