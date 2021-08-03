YKS 2021 tercih tarihleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama! Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS tercihleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle YKS 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını bildirdi. Milyonlarca öğrencinin üniversiteye giriş kapsamında gerçekleştireceği YKS tercihleri 5-13 Ağustos olarak açıklanmıştı. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, 2021 YKS tercih tarihleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamanın detayları.
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YKS 2021 tercih tarihleri son dakika açıklama ile uzatıldı. Türkiye'nin bir çok bölgesinde meydana gelen yangınlar nedeniyle YKS tercihleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyuru yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 üniversite tercihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde saat 23:59’a kadar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS tercihleri ile ilgili Twitter'dn açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
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Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.