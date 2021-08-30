YKS 2021 tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite (YKS) tercih sonuçları için gözler ÖSYM duyurular ekranında
YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleyen binlerce öğrenci, sosyal medyada #yks2021 etiketiyle paylaşımlar yaparak, sonuçlarının ne zaman açıklanacağını soruyordu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) yerleştirme işlemlerinin henüz tamamlanmadığını açıkladı. Aygün'ün açıklamasına göre, YKS Tercih sonuçları bu hafta açıklanacak.
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2021 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Aygün'ün açıklamasına göre, YKS tercih sonuçları 30 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte YKS tercih sonuçlarında son durum...
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) yerleştirme işlemlerinin henüz tamamlanmadığını açıkladı.
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Binlerce üniversiteli adayı sosyal medyada #yks2021 etiketiyle paylaşımlar yaparak, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. Aygün, aynı etiketle bir paylaşım yaparak, sonuçların önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu. Aygün’ün duyurusu şöyle:
“Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. #ykstercih2021”
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140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.