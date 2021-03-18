Gündem Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 10:57 | 18 Mart 2021 - 10:57

YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte, YKS, TYT ve AYT sınav tarihleri

YKS 2021 için geri sayım devam ediyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı sınavın gerçekleşeceği YKS'de, üniversite sıralarına giden yolda ilk basamak çıkılmış olacak. YKS tarihi için yakın zaman resmi takvim yayımlayan ÖSYM, öğrencilerin sınav başvurularını 4 Mart itibariyle resmen tamamladı. Başvuru şansını yitirenler için 17 Mart tarihinde geç başvuru ekranını da açan ÖSYM, sınav için hazırlıklarına başladı. İşte, YKS sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler