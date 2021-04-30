YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte TYT - AYT - YDT takvimi
YKS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS her yıl üç oturum şeklinde düzenleniyor. Sınava girmek isteyenler ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Üç oturum şeklinde düzenlenen sınavda adayların TYT oturumuna girmeleri zorunlu. Sınav oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS her yıl ÖSYM tarafından belirli tarihlerde düzenleniyor. Üniversite sınavına girmek isteyenler başvurularını 4 Şubat ve 2 Mart tarihleri aralığında yaptılar. Adaylar üç oturum şeklinde sınava girecekler. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı 2021 TYT - AYT - YDT takvimi...
2
2021 YKS TAKVİMİ
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
3
TYT NEDİR?
TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testidir. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.