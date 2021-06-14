YKS 2021 ne zaman ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2021, AYT, TYT ve YDT sınavları ile tamamlanacak. Üniversite hayali kuran gençlerin katılım sağlayacağı YKS 2021 sonuçları ise ÖSYM'nin belirlediği değerlendirme süreci içerisinde erişime açılacak. Öğrenciler, YKS sonuçları sonrasında YKS 2021 tercihleri için AİS başına geçecek. Peki, hepsinden önce YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sonuçları ve sınav yerleri hakkında detaylı bilgiler
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YKS için tarih detayları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 2.6 milyon başvurunun yapıldığı YKS için binlerce öğrenci sınav sıralarında yerini alacak. Peki, YKS ne zaman yapılacak ve YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 YKS’ye girecek adaylara başarılar diledi ve sınavla ilgili şu bilgileri verdi: “Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36.6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38.2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14.3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128 (yüzde 8.8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2.1). Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639’u (yüzde 43.8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269’u (yüzde 30.4) meslek lisesinden, 333 bin 190’ı (yüzde 12.8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23’ü (yüzde 8.9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561’i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140’ı (yüzde 0.5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187’si (yüzde 0.3) spor lisesinden ve 7 bin 894’ü (yüzde 0.3) güzel sanatlar lisesinden.”
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.