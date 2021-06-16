YKS 2021 ne zaman, üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS (TYT-AYT-YDT) sınav ve sonuç tarihi belli oldu!
YKS 2021 sınav tarihi söz konusu sınava katılacak olan üniversite adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 tarihinde erişime açılan YKS sınav yerlerinin ardından sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da TYT-AYT-YDT oturumlarının tarihine odaklandı. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2021 YKS bu sene de 3 oturum halinde düzenlenecek. Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı kontrol edilerek alınacaklar. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte, 2021 ÖSYM sınav takvimine göre, TYT-AYT-YDT sınav ve sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YKS ne zaman sorusu sınava kısa süre kala milyonlarda adayın takip ettiği konulardan oldu. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuruda bulunduğu YKS sınavı bu sene 26-27 Haziran'da düzenlenecek. TYT, 26 Haziran, AYT ve YDT ise 27 Haziran tarihlerinde organize edilecek. Söz konusu sınavın ardından YKS sonuçları açıklanacak ve adaylar istedikleri üniversiteye girebilmek için tercihlerini gerçekleştirecek. Takvime göre YKS sonuçları ise bu yıl 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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YKS 2021 SINAV TARİHLERİ
TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
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SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.
Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
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YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, YDT, AYT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2021-AYT ve/veya 2021-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.