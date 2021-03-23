YKS 2021 ne zaman? İşte üniversite sınav tarihi

2021 YKS oturumları için başvuru ve geç başvuru takvimi sona erdi. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından tamamladı. Şimdi ise sınav tarihi sorgulanıyor. Peki, YKS 2021 ne zaman?
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Üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin YKS sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Üniversitede okuyabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2021 yılında YKS oturum tarihlerini sorguluyor. İşte, 2021 ÖSYM YKS oturum tarihleri...
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
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Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.