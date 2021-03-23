Gündem Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 22:47 | 23 Mart 2021 - 22:47

YKS 2021 ne zaman? İşte üniversite sınav tarihi

2021 YKS oturumları için başvuru ve geç başvuru takvimi sona erdi. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından tamamladı. Şimdi ise sınav tarihi sorgulanıyor. Peki, YKS 2021 ne zaman?