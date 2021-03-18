YKS 2021 geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvurusu için son gün ne zaman? İşte detaylar
YKS 2021 geç başvuru tarihleri 17 Mart ve 18 Mart olarak açıklandı. YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ikinci şans olan geç başvuru gününde adayların başvuru ücretlerini verilen süre içerisinde yatırması gerekiyor. Bu yıl TYT 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum AYT ve YKS 3. Oturum YDT 27 Haziran’da yapılacak.
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YKS geç başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. YKS başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayamayanlar için son şans 17-18 Mart. Adayların bu tarihler aralığında geç başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Üç oturum şeklinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu TYT olacak. İşte YKS başvuruları ile ilgili merak edilenler..
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YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.