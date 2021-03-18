YKS 2021 geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvurusu için son gün ne zaman? İşte detaylar

YKS geç başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. YKS başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayamayanlar için son şans 17-18 Mart. Adayların bu tarihler aralığında geç başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Üç oturum şeklinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu TYT olacak. İşte YKS başvuruları ile ilgili merak edilenler..