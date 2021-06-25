YKS 2021 (AYT, TYT, YDT) sınav soruları ve soru cevapları ne zaman açıklanır?.. YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta gerçekleştirilecek. Sınavın ardından öğrenciler soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Yapılan sınavların hemen ardından soru ve cevaplar ÖSYM tarafından açıklanıyor.. İşte detaylar
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1
YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır sorusu sınav öncesinde öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava giren üniversite adaylarının gözü sınav sonrasında ÖSYM'nin açıklamasında olacak. Soru ve cevaplar açıklanmasının ardından 10 gün süreyle online olarak erişim sağlanabilecek.
2
YKS NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
TYT 26 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. 15.45'te başlayacak olan sınav 120 dakika sürecek.
3
YKS'DE KALEM, SU, KALEMTRAŞ VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle;
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
4
YKS'DE GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.