YKS 2020 TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Türkçe, matematik, fen- sosyal bilimler soru ve cevaplarını ÖSYM yayınlayacak

Üç oturumda tamamlanacak olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Bu yıl 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. YKS’nin son oturumu ise 28 Haziran’da yapılacak. Sınav sonrasında alacakları puana dair bir öngörüde bulunmak isteyen adaylar, sorular ve cevaplara bakarak doğrularını ve yanlışlarını görmek isteyecekler. YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, tarih belli mi?