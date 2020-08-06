YKS tercih kılavuzu 2020: YKS tercihleri başladı! ÖSYM giriş ile YKS tercih ekranı

Tercih yapacak adaylara meslekler konusunda detaylı araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Alkayış, şöyle konuştu:

"Aksi takdirde kısa bir tercih sürecinde araştırma yapmak yeterli değil. Çünkü her yıl üniversite sınavında çok iyi bir puana ve başarı sırasına sahip olmalarına rağmen yeterli bir araştırma yapamayıp, yanlış tercih listesiyle üniversiteye yerleşemeyen adaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yıl da öyle bir tablonun olmaması adına şimdiden gerekli araştırmalara mesai harcanmalı."

Alkayış, 2020 YKS tercihleri yapılırken başarı sıralarının yeni geldiği bölümlere değinerek, hukuk fakülteleri barajının bu yıl revize edildiğini aktardı.