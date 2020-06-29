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HaberlerGündem HaberleriYKS 2020 soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.. İşte TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı
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Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 11:25,

YKS 2020 soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.. İşte TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YKS soruları ve cevapları, 27 Haziran ve 28 Haziran'da gerçekleştirilen oturumların ardından yayımlandı. Adaylar 27 Haziran'da TYT oturumuna, 28 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarından başvurduklarına girdiler. 28 Temmuz'da açıklanacak olan sonuçlardan önce tahmini puanlarını hesaplamak isteyenler YKS sorularına ve cevap anahtarına yoğun ilgi gösteriyorlar. YKS soruları ve cevapları, 28 Haziran saat 20.50 itibariyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan öğrencilerin erişimine açıldı. İşte 2020 TYT, AYT, YDT soruları ve cevapları...

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YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı oturumları 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlarına 28 Temmuz'da erişebilecekler. YKS soruları ve cevapları, 28 Haziran saat 20.50 itibariyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan öğrencilerin erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre cumartesi ve pazar günü yapılan oturumlara ait cevap anahtarları öğrenciler tarafından akşam saatleri itibariyle görüntülenmeye başladı.

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

YKS 2020 YDT ALMANCA SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN.

YKS 2020 YDT İNGİLİZCE SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN.

YKS 2020 AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN.

YKS 2020 TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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YKS'nin 'Alan Yeterlilik Testi' oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

KS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) cumartesi günü gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları, dün de ikinci oturum AYT heyecanını yaşadı.

AYT, saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

AYT'de 40 sorudan oluşan "Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1" testinde adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

Sınavın "Sosyal Bilimler-2", "Matematik" ve "Fen Bilimleri" testlerinde adaylara 40'ar soru soruldu. Sosyal Bilimler testinde "Tarih-2" ve "Coğrafya-2"den 11'er, felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. "Fen Bilimleri" testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu oldular, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 barajı, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Sınavda koronavirüs önlemleriSınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı.

İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturan adaylardan isteyenler, sınav süresince maskelerini çıkardı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

YKS, YDT ile sona erdi.

YKS'nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise dün saat 15.45'te başladı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

YKS dolayısıyla önceki saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

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YKS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

4YKS BARAJ PUANLARI KAÇ OLACAK
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YKS BARAJ PUANLARI KAÇ OLACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

6YKS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK
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YKS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ileilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

7TYT’NİN İKİNCİ SINAVA ETKİSİ YÜZDE 40 OLACAK: 15 NET İLE ÜNİVERSİTELİ OLUNABİLECEK
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TYT’NİN İKİNCİ SINAVA ETKİSİ YÜZDE 40 OLACAK: 15 NET İLE ÜNİVERSİTELİ OLUNABİLECEK

Kuşkusuz binlerce aday, bir üniversite kapısını aralamak için iki günlük maratonu tamamladı. İlk sınavın değeri büyük. Çünkü bugünkü TYT’nin, ikinci sınav olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) etkisi yüzde 40. Yani TYT’de iyi performans göstermişseniz, istediğiniz bölüme girmeniz çok daha kolaylaşacak. Ancak bir üniversitenin lisans bölümüne girme gibi bir hedefiniz yoksa 120 sorudan 14-15 soruyu net olarak doğru yapmanız size 2 yıllık meslek yüksekokullarının kapısını açabilir.

832 NET YAPANA 4 YILLIK BÖLÜM
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32 NET YAPANA 4 YILLIK BÖLÜM

Eğitim uzmanı Salim Ünsal’a göre bir öğrencinin sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarının hesaplanabilmesi için TYT 150 barajını geçmiş olması gerekiyor. Ancak kendini bu barajlarla sınırlandırmayıp daha fazla sayıda soruyu doğru cevaplayan adaylar AYT barajına kendilerini yaklaştırırlar. 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilmek için adayların TYT’de netleri biraz yüksek ise AYT’de yarım net almaları bile 170 puan barajını geçmelerine yetiyor.

Ünsal bu netlerin hesaplanmasını şöyle açıklıyor:“Adayın zaten 150 barajını geçebilmek için asgari yapması gereken net sayısı 14-15. Aday, 150 barajını geçtiğinde AYT’de örneğin matematikte 12, fen bilimlerinde 5,5 net yaparsa AYT’de 17,5 net yapmış oluyor, bununla da sayısal 170 barajını geçiyor. Kısaca sınav toplamında yaklaşık 32 net yapmış olursa 4 yıllık bir bölüme geçebiliyor. Sayısal bölüm öğrencisi, TYT’de 53 soruyu doğru yapmışsa, AYT’te yarım matematik neti yaparak sıralama sınırlaması olmayan biyoloji, fizik gibi bölümleri kazanabiliyor.

Sözel bölümde ise 50 TYT sorusu doğru olan biri, edebiyat, sosyal bilimler sorularından yarım net çıkardığı zaman 170 barajını geçerek, tercih yapma hakkı elde edebiliyor. Sözelde arkeoloji, sanat tarihi gibi yerler ile vakıf üniversitelerindeki iletişim, tarih, halkla ilişkiler gibi yerlere girebilir.

Eşit ağırlıkta da durum pek farklı değil. 51 TYT netine sahip bir aday, edebiyat, sosyal bilimlerden yarım net çıkarırsa taban puanı oluşmamış, kontenjanlarını doldurmakta zorlanan eşit ağırlık programları olan iktisat, işletme, çalışma ekonomisi gibi alanlara girebilir.”

9UZMANLARDAN SINAV YORUMLARI
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UZMANLARDAN SINAV YORUMLARI

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI SINAV YORUMLARI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2020 AYT Türk dili ve edebiyatı testinde, geçen sene üç adet anlama ve yorumlama sorusu varken bu sene bu sayı altıya çıktı.18 edebiyat sorusu ise ağırlıklı olarak 9, 10 ve 11'inci sınıf kazanımlarından oluştu. 12'nci sınıf kazanımından sadece 'Garip' anlayışını sorgulayan iki soru soruldu. Şiirin ağırlıklı olduğu sınavda tek metin üzerinden birden fazla dönem, sanatçı ve eserin sorgulandığı sorular da var. Şiirlerde sözcüklerin Türkçesine yer verilmemesi öğrenciyi zorlayabilir ama genel olarak yeterli alan bilgisi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, orta güçlükte bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

MATEMATİK
2020 AYT matematik soruları orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmış. Sınavda bu yıla özgü olarak AYT müfredatından çıkarılan 'Limit – Türev ve İntegral' konularının olmaması ve 9, 10'uncu sınıf kazanımlarından önceki yıllara göre daha fazla sayıda soru sorulmuş olması sınavın ortalamasını arttıracaktır. Ayrıca sınavda birkaç kazanımı içinde barındıran soru sayısının da az olması soruların yapılabilme oranını arttıracaktır. Sınavda 26 matematik sorusuna ve 14 geometri (dört adet trigonometri olmak üzere) sorusuna yer verildi. 9'uncu sınıf kazanımlarından 12 , 10'uncu sınıf kazanımlarından 12, 11'inci sınıf kazanımlarından 10, 12'nci sınıf kazanımlarından altı olmak üzere toplam 40 soru soruldu. Daha önceki yıllarda soruların yoğunluğu 11 ve 12'nci sınıf konularından oluşuyordu. Geometri soruları ise modelleme ve günlük hayatla ilişkilendirilen soruların yanında birkaç tane de direk bilgiyi sorgulayan sorulardan. Bu sebeple bilgiyi kullanıp, yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği orta güçlükteki sorulardan oluşmuş.

FİZİK
AYT fizik soruları da TYT’deki gibi konuyla ilgili kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin konu kazanımlarına dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yanında yorum gerektiren sorulardan oluştuğu görüldü. Sınavın zorluk derecesi olarak orta güçlükte sorulardan. Sınav geçen yıl yapılan AYT Fizik sınavına ve MEB tekrar testlerine benziyor. Sınavda 11 ve 12'nci sınıf fizik öğretim programlarından sorular sorulmuş. Geçen yıl 11'inci sınıf konularından altı, 12 sınıf sorularından sekiz soru varken, bu yıl sınava dahil edilmeyen 12'nci sınıf konularından dolayı 11'inci sınıflardan dokuz ve 12'nci sınıf konularından beş soru çıktı. Pandemi sürecinden ve 12'inci sınıfta sınava dahil edilmeyen konulardan dolayı sınavın zorluk derecesi etkilenmemiş olup geçmiş yıllarda yapılan AYT Fizik sınavlarıyla aynı benzerlikteydi. Sınavda sadece bir matematiksel işlem sorusu olup, diğer 13 soru bilgi ve bilgiyi yorumlama üzerine sorular hazırlanmış. Hikayeleştirilmiş yeni nesil soru tipi sınav içinde sorularda kullanılmış. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru bulunmuyor. MEB ders kitaplarındaki konulara hakim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair varsa deneyini anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir sınav oldu.

KİMYA
13 adet ATY kimya sorusunun dördü 12'nci sınıf, dokuzu da 11'unci sınıf kimya kazanımlarını ölçmeye yönelik. Sorular MEB kazanımlarına uygun. Uzaktan eğitim sürecinde MEB'in belirttiği gibi 12'nci sınıfın ikinci döneminde işlenen MEB öğretim programında yer alan ünitelerden herhangi bir soruya da yer verilmemiş. TYT kimya sorularıyla kıyaslandığında öğrencilerin çözerken zorluk çekebileceği, ayırt ediciliği yüksek, birden çok kazanımı kapsayan, çözümü zaman alan sorular da yer alıyor. Özellikle kimyanın yoğun konularının işlendiği ve öğrenciler tarafından anlaşılması güç kazanımlarını içeren 11'inci sınıf ünitelerinden soru sayısının fazla olması bu sonucu doğurdu. Görsel/grafik içeren soru tiplerine de yer verildi, öğrencilerin verilen grafiği okuma, görseli anlama ve işlemde uygun verileri yerinde kullanma becerisi de ölçüldü. Özellikle 11'inci sınıf öğretim programında yer alan kazanımlara hâkim, bu kazanımlara uygun çok soru çeşidiyle deneyim kazanmış, soruyu okur okumaz hangi çözüm yolunu kullanacağına hızlı karar verebilen öğrenciler kimyada yüksek netlere çıkabilecektir. Bunun yanı sıra pek çok öğrencinin kolaylıkla çözebileceği, bilgi/kavrama düzeyinde kolay sorular da sınavın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından yayımlanan ya da yeni nesil kimya soruları olarak nitelendirilen; uzun metinli, birden fazla kazanımı aynı soruda ölçen soru mevcut ancak adedi az. Sınavın geneline bakıldığında soruların metinleri kısa, açık ve anlaşılır. Sınavda alan dışı ya da sürpriz soru diye nitelendirebileceğimiz soru/sorular mevcut değil. 11'inci sınıf 'Kimyasal Tepkimlerde Hız' ünitesinden gelen soru öğretim programında yer alan kazanıma uygun, benzer sorular MEB kitaplarında da vardı ancak soru köküyle seçenekler örtüşmüyor. Soruda verilen tepkime denklemine bakarak seçenekleri kendi aralarında kıyaslayan öğrenciler sorunun doğru cevabına kolayca ulaşabildiler. 12'inci sınıf 'Karbon Kimyasına Giriş' ünitesinden gelen soruda da, orbitallerin örtüşmesi hakkında yargı içeren iki seçenekte, orbitallerin türlerine ilişkin çok net ifade kullanılmamış. Öğrenciler bu soruyu çözerken de çelişki yaşayabilir.

BİYOLOJİ
Biyoloji testinde, 11'inci sınıf öğretim programına ait, 'İnsan Fizyolojisi' ünitesi konularından altı, 'Komünite Ekolojisi' ve 'Popülasyon Ekolojisi' konularından birer adet; 12'inci sınıf öğretim programına ait ise 'Genden Proteine' konusundan üç, 'Hücresel Solunum ve Fotosentez' konularından birer adet soru sorulmuş. Sorular ortaöğretim programı kazanımlarına uygun, son derece sade ve anlaşılır bir dille kurgulanmış olup görsel içerikli sorular az sayıda tercih edilmiş. 12'nci sınıfa ait sorular birinci dönem konularıyla sınırlandırılmış. Testin, temel bilgi ve kavrama düzeyindeki soruların yanı sıra, düzenli çalışan ve konuları tüm detaylarıyla özümseyen öğrencilerin çözebileceği nitelikte ayırt ediciliğe sahip soruları da içerdiği söylenebilir.

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TARİH
2020 AYT-1 tarih sınavındaki soru dağılımı 2019 AYT-1’dekiyle aynı doğrultuda. 9'uncu sınıf öğretim programından dört soru; 10 ve 11'inci sınıf öğretim programından birer soru; 12'nci sınıf öğretim programından ise dört soru sorulmuş. Sınavdaki 10 sorunun, yedisi kavrama düzeyindeki sorulardan oluşurken üç soru çıkarım yapmayı gerektiriyor. Sorular açık ve net olmakla birlikte öğretim programı kapsamı dışında bir soru yok.

AYT-2 tarihte 9'uncu sınıf öğretim programından iki; 10'uncu sınıf öğretim programından üç; 11'inci sınıf öğretim programından iki; 12'nci sınıf öğretim programından ise dört soru sorulmuş. Tarih AYT-2 sınavının belirleyici sorularının 12'nci sınıf inkılap tarihi soruları olacağını söylemek mümkün. Sınavdaki 11 sorunun, yedisi kavrama ve uygulama düzeyindeki sorulardan oluşurken dört soru ise çıkarım yapmayı gerektiren sorulardan oluşuyor. Genel olarak Tarih AYT soruları değerlendirildiğinde; sınavın orta güçlükte sorulardan oluştuğu görülüyor.

COĞRAFYA
Coğrafya dersi soruları, Sosyal Bilimler-I ve Sosyal Bilimler-II testleri birlikte değerlendirildiğinde, seviye bazında 11'inci sınıf öğretim programı kazanımlarının 12'nci sınıf öğretim programı kazanımlarına göre daha ağırlıkta olduğu görülüyor. Bu durum uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte 12'nci sınıf, ikinci dönem kazanım/konularının YKS’ye dâhil edilmeyeceğinin MEB tarafından açıklanması doğrultusunda, sınavda bu kazanım/konuların yer almayışının sonucu olarak karşımıza çıktı. Bu gelişme aynı zamanda öğrencilerin sorumlu olduğu kazanım/konu sayısını azaltarak onların lehine bir durum. Ünite bazında değerlendirildiğinde 'Beşeri Sistemler' ve 'Küresel Ortam' ünitelerinden kazanımları içeren soruların oransal olarak daha fazla olduğu da görülüyor. Önceki yıllarda da olduğu gibi soruların bir kısmında haritalara yer verilmiş, bu anlamda harita bilgisine sahip olmanın öğrencilere sağlayacağı avantaj bir kez daha dikkat çekmiştir. Tablo ve grafik içeren sorulara ise bu yıl yer verilmemiş. Soruların kurgusuna bakıldığında öğrencilerin genel olarak alışık oldukları kurguda olduğu, beklenmedik bir soru tarzıyla karşılaşılmadığı, zorluk düzeyine bakıldığında ise düzenli olarak çalışan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği orta güçlükte, açık ve anlaşılır sorular olduğu söylenebilir.

FELSEFE
Felsefe de bir soru M.Ö. 6'ncı yüzyıl – M.S. 2'nci yüzyıl felsefesi (Aristoteles), bir soru 15'inci yüzyıl – 17'inci yüzyıl felsefesi (Spinoza), bir soru 20'nci yüzyıl felsefesi (Nietzsche) ünitelerinden. AYT felsefe soruları ile TYT Felsefe soruları benzer tarzda olsa da bu sınavda TYT felsefe sorularından daha fazla terimsel ifadelere yer verilmiş (madde form ilişkisi, dört neden…). Felsefe soruları öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verilmiş. Psikoloji sorularında bir soru sosyal psikoloji, bir soru psikoloji bilimini tanıyalım, bir soru psikolojinin temel süreçleri ünitelerinden çıkmıştır. Psikoloji soruları 2019 AYT sorularından daha kısa olsa da geçen yılki gibi öğrencilerin alan bilgisini ölçen (yoruma yer vermeyen) sorulardan oluşturulmuş. Sosyoloji sorularında bir soru 'Toplumsal Değişme' ünitesinden çıktı. Ancak iki soruyu; genel, güncel konuların ve kavramların birleştirilmesi sebebiyle tek bir ünite içine yerleştirmek doğru değil. Sosyoloji soruları 2019 AYT soruları kadar uzun olmasa da –bir soru hariç (Toplumsal değişme) – paragraf (yorum) sorularından oluşturulmuş. Mantık sorularında iki soru 'Mantığa Giriş', bir soru 'Klasik Mantık' ünitelerinden gelmiş. Psikoloji sorularında olduğu gibi alan bilgisine yönelik sorular hazırlanmış. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken felsefe grubu sorularında bir soru M.Ö. 6'nci yüzyıl – M.S. 2'nci yüzyıl felsefesi (Sokrates), bir soru 20'nci yüzyıl felsefesi (T. Kuhn), bir soru psikoloji bilimini tanıyalım, bir soru toplumsal değişme, bir soru toplumsal yapı, bir soru klasik mantık ünitelerinden çıktı. Sorular, herkesin çözmesinin zorunlu olduğu sorularla benzer şekilde hazırlanmış orta güçlük seviyesinde sorulardır.

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