YKS 2020 soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.. İşte TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı
YKS soruları ve cevapları, 27 Haziran ve 28 Haziran'da gerçekleştirilen oturumların ardından yayımlandı. Adaylar 27 Haziran'da TYT oturumuna, 28 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarından başvurduklarına girdiler. 28 Temmuz'da açıklanacak olan sonuçlardan önce tahmini puanlarını hesaplamak isteyenler YKS sorularına ve cevap anahtarına yoğun ilgi gösteriyorlar. YKS soruları ve cevapları, 28 Haziran saat 20.50 itibariyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan öğrencilerin erişimine açıldı. İşte 2020 TYT, AYT, YDT soruları ve cevapları...
YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı oturumları 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlarına 28 Temmuz'da erişebilecekler. YKS soruları ve cevapları, 28 Haziran saat 20.50 itibariyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan öğrencilerin erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre cumartesi ve pazar günü yapılan oturumlara ait cevap anahtarları öğrenciler tarafından akşam saatleri itibariyle görüntülenmeye başladı.
YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
YKS 2020 YDT ALMANCA SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN.
YKS 2020 YDT İNGİLİZCE SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN.
YKS 2020 AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN.
YKS 2020 TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
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YKS'nin 'Alan Yeterlilik Testi' oturumu yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.
KS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) cumartesi günü gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları, dün de ikinci oturum AYT heyecanını yaşadı.
AYT, saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
AYT'de 40 sorudan oluşan "Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1" testinde adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.
Sınavın "Sosyal Bilimler-2", "Matematik" ve "Fen Bilimleri" testlerinde adaylara 40'ar soru soruldu. Sosyal Bilimler testinde "Tarih-2" ve "Coğrafya-2"den 11'er, felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. "Fen Bilimleri" testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.
2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu oldular, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 barajı, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.
Sınavda koronavirüs önlemleriSınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı.
İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturan adaylardan isteyenler, sınav süresince maskelerini çıkardı.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.
Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.
YKS, YDT ile sona erdi.
YKS'nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise dün saat 15.45'te başladı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.
Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
YKS dolayısıyla önceki saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
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