YKS 2020 soruları nasıl olacak? İşte YKS (TYT, AYT, YDT) çıkmış sorular ve cevap anahtarı
YKS soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yerini aldı. 27 Haziran ve 28 Haziran’da düzenlenecek olan YKS oturumlarına girecek olan adaylar çıkmış sorulara yoğun ilgi gösteriyorlar. 3 oturumlu olan sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. İşte YKS çıkmış soruları ve cevapları ve merak edilenler…
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YKS 2020 sorularının nasıl olacağı araştırılıyor. YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarı sınava az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Üniversite sınavı bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. Sınava girecek olan adayların belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaları gerekiyor. YKS soruları ve cevapları her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
YKS ÇIKMIŞ SORULARI VE CEVAPLARI
YKS soruları ve cevapları her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden geçen yılki sorulara ve cevaplara ulaşabilirsiniz.
YKS soruları 12. sınıfın birinci dönemini kapsamayacak. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.
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Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
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YKS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.