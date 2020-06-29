YKS 2020 soru ve cevapları: İşte YKS TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarının bulunduğu erişim sayfaları
ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları dün akşam erişime açıldı. YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından TYT, AYT ve YDT soru ve cevapları osym.gov.tr adresinden linklerle paylaşıldı. 27-28 Haziran Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumlarının tamamlanması ile birlikte gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile meraklı bekleyiş sona erdi. İşte YKS 2020 soru ve cevaplarının bulunduğu erişim sayfaları
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Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) 27 haziran'da , ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını 28 haziran'da
Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı. Yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.
27 Haziran'da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, Yabancı Dil Testi'nin de yapılmasıyla sona erdi. Sonuçlar, 28 Temmuz'da açıklanacak.
27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı.
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YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
AYT'de sorular zor muydu, kolay mıydı? Uzmanlar değerlendirdi
27 Haziran'da TYT ile başlayan YKS maratonu 28 haziran , AYT ile devam etti. Adayların 15.45'te YDT'ye girmesiyle üniversiteli olma maratonu sona erdi. Uzmanlar, bugün yapılan AYT sorularını değerlendi. İşte o değerlendirmeler:
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BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2020 AYT’de; altı anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusuyla öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. 2019 AYT’ye göre iki edebiyat sorusunun azaltılıp anlam bilgisinin arttırıldığı gözlemlendi. Sınav, öğrencinin alan bilgisine hâkimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçmüştür. Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar Milli Eğitim Bakanlığ'ının belirlediği Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.
TARİH
Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşuyor. Dört yılın kazanımları sorgulandı. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçüyor. TYT'de olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmış. Kısaca; alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülüyor.
COĞRAFYA
11 ve 12'nci sınıf kazanımlarını sorgulayan sınavda beş soru 11'inci sınıf kazanımından, bir soru da 12'nci sınıf kazanımından oluşuyor. AYT'den beklendiği şekilde bilgi ağırlıklı sorular geldi. TYT'de olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulandı. Coğrafya soruları da aynı tarih soruları gibi çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşuyor.
FELSEFE
2020 AYT SOS 2 sınavında çıkan felsefe sorularından üçü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşuyor. Bir soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi sorgulandı. Felsefe kavramlarına aşina olan öğrenci bu soruyu çözmekte zorlanmayacak. Kavram bilgisi eksik olan öğrenci için sınavın zor olduğu söylenebilir.
PSİKOLOJİ
Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden soruldu. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istendi. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.
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SOSYOLOJİ
Soruların paragraf ve kavram bilgisi sorgulandı. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlendi.
MANTIK
Sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene sorulmadı. Sorular, klasik mantığın sorularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandı. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilme istenirken diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik soruldu. Konuyu bilen öğrenciler için soruların zorluk derecesi düşük, kolay sorular olduğu söylenebilir.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluştu. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.
MATEMATİK
2020 AYT sınavı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Sınavı içeren konuların azalması sebebiyle soru dağılımındaki değişiklik beklenen şekildeydi. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav. Üç dört soru haricinde LYS’i andıran bir sınav olduğu söylenebilir.
FİZİK
2020 AYT fizik soruları 2019’da olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmış. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluştu. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla. 14 sorunun 10’u 11'inci sınıf (Bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, Newton’un hareket yasaları, momentum, elektrik ve manyetizma) dördü 12'nci sınıf (Dairesel hareket, harmonik hareket, girişim ve açısal momentum) kazanımlarına yönelik. Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınavla karşılaştık. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemlerle birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.
KİMYA
Kimya soruları kazanımlara uygun olarak karşımıza çıktı. Kimya testi, orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşuyor. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda 11'inci sınıf ünitelerinden, 9 ve 12'nci sınıf ünitelerinden dört soru yer alıyor. Soru çıkması beklenen 'çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz' gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen 'atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler' gibi bazı ünitelerden iki soru çıktı.
BİYOLOJİ
2020 AYT sınavında biyoloji sorularının sekizinin 11'inci, beşinin 12'nci sınıf kazanımlarından sorgulandığı görülüyor. Soruların beklendiği gibi bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıktığı değerlendirildi. Sorular yaşam temelli hazırlanmış yani güncel yaşamla ilişkilendirilmiş. Öğrencilerimizden bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavı biyoloji. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının sınav için belirleyici olacağı düşünülüyor. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış.
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YKS TYT 2020 soruları zor muydu kolay mıydı? İşte uzmanların TYT'de soruları hakkındaki yorumları
YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi. Sınav sonrasında bazı adaylar Türkçe sorularının uzun olduğunu, bazıları ise matematikte zorlandıklarını söyleseler de genel görüş soruların kolay olduğu doğrultusundaydı. Peki eğitim uzmanları ne diyor. TYT'de sorulan 120 soruyu inceleyen eğitim uzmanlarının değerlendirmeleri şöyle:
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BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI
TÜRKÇE
2020 TYT Türkçe sınavı, bu sene de seçici sorulardan oluşmuştur. Sınavda yedi dil bilgisi sorusu sorulmuş; bu soruların ikisi yazım, ikisi noktalama, biri cümle ögesi, biri sözcük türü, biri de ek bilgisinden oluşmuş ve soruların çözümü için birden çok bilgiye ihtiyaç duyulmuştur. Sınav, anlam sorularında analitik okumayı öne çıkarmıştır. Paragraflar hem öğretici metinlerden hem de edebî metinlerden seçilmiş, metinlerde öğrencilerin okuma- anlama yeterlilikleri üst düzeyde ölçülmüştür. Soruların yoğun ve çeldiricilerinin güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak nitelikli ve zorlayıcı bir sınav olmuştur.
FİZİK
Bilfen Liseleri fizik bölümü olarak 2020 TYT sorularını incelediğimizde şu sonuçlara ulaştık: Yaşam temelli soruların bundan sonra TYT fiziğin temelini oluşturacağının pekiştirildiğini görüyoruz. Fizik soruları; kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmıştır. Derslerde sürekli üzerinde durduğumuz bilgilerin sorulmuş olduğu, müfredatın dışında bir durum ile karşılaşılmadığı görülmüştür. Seçicilik ve müfredata uyum açısından olması gereken bir sınav uygulanmıştır. 7 sorunun ikisi 9. sınıf (Fizik bilimine giriş ve Newton un hareket kanunları), 5’i 10. sınıf (dalga, kaldırma kuvveti, optik, elektrik ve basınç) kazanımlarından çıkmıştır. Genel bir değerlendirme olarak şunu söyleyebiliriz: Herhangi bir işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalmadan hemen hemen hepsi yaşam temelli sorulardan oluşan, oldukça açık ve net, müfredata uygun bir sınav uygulanmıştır.
BİYOLOJİ
2020 TYT’de biyoloji 9 programı 2 soru ile sorgulanmış; 1 soru canlılar dünyası ünitesinin stemel ilkeleri konusundan, 1 soru canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikler konusundan DNA molekülünün yapısını sorgulamış. 10.sınıf kazanımları ise 4 soru ile sorgulanmış; hücre bölünmeleri ünitesinden 1, kalıtımın temel ilkelerinden 2 , güncel çevre soruları ünitesinden 1 soru sorulmuş. Soruların 4’ünün kavrama düzeyinde, diğer soruların ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür.
TARİH
Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Tarih soruları 9, 10, 11 ve 12 kazanımları doğrultusunda sorulmuştur. Temel bilgi ve kronoloji bilgisi sınanmıştır. Tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olan öğrencilerin yapabileceği türde sorulardır. Bu bağlamda eksiği olan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olduğu görülmüştür.
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COĞRAFYA
2020 yılı TYT coğrafya soruları, 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Harita üzerinde doğal afet dağılışı sorgulanmış, nüfus piramidi verilerek grafik yorumlanması istenmiştir. Genel olarak iyi hazırlanmış, orta düzeyde bir sınavdır.
FELSEFE
2020 yılı TYT felsefe soruları; 11.sınıf müfredatını kapsayacak biçimde, her üniteden bir soru çıkacak biçimde dengeli bir dağılımla sorulmuş. Soruların tamamı felsefe metni olarak verilmiş. Öğrencilerimizden metni okuma, anlama, akıl yürütme ile bir yargıya ulaşabilmesi istenmiş. Ancak 20.yüzyıl felsefesi akımlarından “Egzistansiyalizm” ve Ortaçağ Hristiyan felsefesinden “Tanrı’nın varlığını ontolojik olarak kanıtlama problemi”ne yönelik metin, öğrencilerimiz tarafından kavranması zor bir metin olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu iki sorunun çeldiricileri kuvvetli tutulmuştur. Öğrenciler bu iki soruda zorlanabilirler. Diğer üç sorunun daha kolay nitelikte olduğu görülmüştür. Örneğin diğer iki metinde; filozofun düşüncesine, savunduğu kavrama ulaşılması istenmiş. Felsefe konularını iyi bilen öğrencilerin doğru sonuçlara ulaşması kolay görünürken konulara, kavram bilgisine sahip olmayan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olarak değerlendirilmiştir.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Genel olarak verilen paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmıştır.
MATEMATİK
2020 TYT matematik sınavı, ezberden uzak okuduğunu anlayan temel kavramlara dayalı sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Sürenin uzatılması sınavı olumlu yönde etkilemiştir. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış.
Temel matematik soruları işlem becerisinden çok okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini kullanmaya yöneliktir. Çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrencilerin başarıya ulaşacakları bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. Geçen yıl yapılan TYT sınavında olduğu gibi Temel Matematik testinde soru çözümünde gerekli olan formül, soru kökünde verilmiştir. Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler başarılı olabilecektir.
KİMYA
TYT kimya soruları kazanımlara uygun ve beklenen soru tipindedir. Kimya testi temel kimya bilgisine ve bilgiyi iyi yorumlamaya dayanan sorulardan oluşmuştur. 7 sorunun üçü 10. sınıf, dördü 9. sınıf kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş. Bazı sorularda birden fazla bilgi kontrolü yapılmıştır. İyi bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda bir sınav olduğu görülmüştür. Öncüllü soru sayısı az tutulmuştur. Sorular geçen yıl uygulanan sınavla karşılaştırıldığında güncellenen öğretim programını kapsadığı ve güçlük düzeylerinin benzer olduğu görülmektedir. Sınavda beklentilerin dışında, farklı ya da zor soru tipi yer almamaktadır. Soruların güçlük düzeyi orta ve kolay şeklindedir; tamamı bilgi düzeyinde sorulardan tercih edilmiştir. Aynı üniteden iki soru gelirken bazı ünitelerden soru gelmemesi dikkat çekicidir.