YKS 2020 soru ve cevapları: İşte YKS TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarının bulunduğu erişim sayfaları

COĞRAFYA



2020 yılı TYT coğrafya soruları, 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Harita üzerinde doğal afet dağılışı sorgulanmış, nüfus piramidi verilerek grafik yorumlanması istenmiştir. Genel olarak iyi hazırlanmış, orta düzeyde bir sınavdır.



FELSEFE



2020 yılı TYT felsefe soruları; 11.sınıf müfredatını kapsayacak biçimde, her üniteden bir soru çıkacak biçimde dengeli bir dağılımla sorulmuş. Soruların tamamı felsefe metni olarak verilmiş. Öğrencilerimizden metni okuma, anlama, akıl yürütme ile bir yargıya ulaşabilmesi istenmiş. Ancak 20.yüzyıl felsefesi akımlarından “Egzistansiyalizm” ve Ortaçağ Hristiyan felsefesinden “Tanrı’nın varlığını ontolojik olarak kanıtlama problemi”ne yönelik metin, öğrencilerimiz tarafından kavranması zor bir metin olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu iki sorunun çeldiricileri kuvvetli tutulmuştur. Öğrenciler bu iki soruda zorlanabilirler. Diğer üç sorunun daha kolay nitelikte olduğu görülmüştür. Örneğin diğer iki metinde; filozofun düşüncesine, savunduğu kavrama ulaşılması istenmiş. Felsefe konularını iyi bilen öğrencilerin doğru sonuçlara ulaşması kolay görünürken konulara, kavram bilgisine sahip olmayan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olarak değerlendirilmiştir.



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ



Genel olarak verilen paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmıştır.



MATEMATİK



2020 TYT matematik sınavı, ezberden uzak okuduğunu anlayan temel kavramlara dayalı sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Sürenin uzatılması sınavı olumlu yönde etkilemiştir. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış.



Temel matematik soruları işlem becerisinden çok okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini kullanmaya yöneliktir. Çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrencilerin başarıya ulaşacakları bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. Geçen yıl yapılan TYT sınavında olduğu gibi Temel Matematik testinde soru çözümünde gerekli olan formül, soru kökünde verilmiştir. Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler başarılı olabilecektir.



KİMYA



TYT kimya soruları kazanımlara uygun ve beklenen soru tipindedir. Kimya testi temel kimya bilgisine ve bilgiyi iyi yorumlamaya dayanan sorulardan oluşmuştur. 7 sorunun üçü 10. sınıf, dördü 9. sınıf kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş. Bazı sorularda birden fazla bilgi kontrolü yapılmıştır. İyi bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda bir sınav olduğu görülmüştür. Öncüllü soru sayısı az tutulmuştur. Sorular geçen yıl uygulanan sınavla karşılaştırıldığında güncellenen öğretim programını kapsadığı ve güçlük düzeylerinin benzer olduğu görülmektedir. Sınavda beklentilerin dışında, farklı ya da zor soru tipi yer almamaktadır. Soruların güçlük düzeyi orta ve kolay şeklindedir; tamamı bilgi düzeyinde sorulardan tercih edilmiştir. Aynı üniteden iki soru gelirken bazı ünitelerden soru gelmemesi dikkat çekicidir.